Chema Martínez, sobre entrenar en Navidad: "No pasa absolutamente nada por estar cinco días a la semana sin hacer ejercicio, siempre y cuando mantengamos dos la intensidad"

Llegan las Navidades, las cenas de empresa y los excesos, y con ellas, un frío polar que se ha instalado en España, desplomando las temperaturas. En este contexto, el atleta y colaborador de El Partidazo de COPE, Chema Martínez, ha charlado con Joseba Larrañaga sobre cómo afrontar el dilema de entrenar con la llegada de un temporal de frío intenso o buscar alternativas. Martínez reconoce que con estas temperaturas "cuesta" salir a correr, pero insiste en que "siempre existen medidas alternativas" como los gimnasios o las cintas.

La clave: mantener la intensidad

Para aquellos preocupados por un bajón en su estado de forma, Martínez ha traído un mensaje de tranquilidad basado en un estudio reciente. La clave no está en el volumen, sino en la intensidad. Según el atleta, es posible mantener el rendimiento entrenando mucho menos. "No pasa absolutamente nada por estar cinco días a la semana sin hacer ejercicio, siempre y cuando mantengamos dos la intensidad", ha asegurado en los micrófonos de la COPE.

El estudio concluye que con solo dos días de entrenamiento a la semana se puede conservar la forma física durante 10 o 12 semanas, siempre que se mantenga la intensidad, aunque se reduzca el tiempo de trabajo entre un 30% y un 60%. Encontrar la clave para entrenar sin ganas y no abandonar la rutina es fundamental en estas fechas. Además, Martínez ha añadido que si se complementa con "un día de fuerza a la semana, también vamos a alargar muchas más semanas nuestro nivel de fuerza".

El experto ha querido matizar que esto no significa que la inactividad total no tenga consecuencias. Para quienes se detienen por completo, ha explicado que el VO2 máximo, la capacidad del cuerpo para transformar el oxígeno en energía, "baja un 5 por 100" tras estar entre 10 y 14 días sin actividad. Sin embargo, ha tranquilizado a los oyentes con el hecho de que un fenómeno como este no es Filomena pero "tampoco es que bajemos mucho el techo".

Del golf a las carreras solidarias

El propio Chema Martínez ha puesto en práctica la idea del "entrenamiento cruzado". Ha contado su reciente experiencia jugando al golf en Valladolid, una actividad que, aunque no es su especialidad, le sirve para "desconectar a nivel mental". A pesar de la derrota "honrosa", ha destacado el ejercicio que supone: "He dado 15.000 pasos en 9 hoyos, que vienen a ser en torno a 8 o 9 kilómetros".

Martínez también ha celebrado la alta participación infantil en eventos deportivos recientes. Ha destacado los 3.000 niños que corrieron en la San Silvestre Vallecana Mini y los 3.500 escolares en la carrera de Cris contra el Cáncer en Las Rozas, donde su hija Daniela resultó ganadora en su categoría. "Es maravilloso que los niños encuentren en el deporte una manera de expresar toda esa energía", ha comentado.

Consejos para corredores

En la sección de preguntas de los oyentes, ha ofrecido consejos prácticos. Para mejorar tiempos en 800 metros, ha recomendado "series cortas y a mucha intensidad" para tolerar el ácido láctico. Sobre las zapatillas para un maratón, ha señalado que las últimas tendencias sugieren "hacer un mínimo de 6, 7 entrenamientos" para que el cuerpo se acostumbre a ellas y a su placa.

Respecto a la suplementación en larga distancia, su estrategia pasa por un gel con cafeína al principio y luego alternar cada 40-50 minutos diferentes fuentes de energía, como gominolas u otros geles, además de pastillas de sales si hace calor. Finalmente, para el desayuno del día del maratón, ha sido tajante: "desayunar lo que hacemos habitualmente", al menos dos horas antes de la prueba, para no alterar las rutinas.