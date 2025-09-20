La apuesta y el reto que lanza David Mella, una de las sensaciones del Dépor, si consigue el ascenso a Primera: "Me puedo hacer..."

El fútbol español tiene una nueva promesa que está dando que hablar, y no solo por su talento en el campo. El joven jugador del Deportivo de La Coruña, David Mella, ha sido el protagonista en 'El Partidazo de COPE' tras marcar dos goles con tan solo 20 años.

LaLiga Mella celebra uno de sus dos goles contra el Huesca

Su desparpajo no se limita al terreno de juego, sino que también lo demuestra ante los micrófonos, donde ha sellado una curiosa apuesta que involucra su pelo y un posible ascenso del Dépor.

La apuesta del 'demonio morado'

Durante la entrevista, ha surgido una apuesta con nuestro compañero de Deportes COPE Coruña Pepe Torrente, quien se había comprometido hace dos temporadas a teñirse el pelo si el equipo ascendía, algo que finalmente no cumplió.

Ahora, el periodista ha redoblado el desafío en directo: "Si ascendemos a Primera me hago, y me da miedo, ¿eh?, exactamente lo mismo que se haga David en el pelo".

La respuesta de Mella no se hizo esperar, y entre risas, ha lanzado una idea que ya causa expectación: "Yo creo que me puedo hacer un demonio morado", sentenció el futbolista.

Cautela ante el objetivo del ascenso

A pesar de la euforia que rodea al equipo, David Mella se ha mostrado cauto sobre el objetivo del ascenso a Primera División y ha afirmado que prefiere "ir día a día, que es lo importante" para no generar falsas expectativas. El jugador ha reconocido que en el vestuario no se habla directamente del ascenso para evitar presiones innecesarias. "Sabemos que tenemos muy buen equipo, pero si hablamos de eso y nos subimos a las nubes, después la h***** es más grande", ha confesado Mella en COPE.

LaLiga Los jugadores del Dépor celebran un gol de esta temporada

El jugador, que se caracteriza por sus llamativos cambios de look, se marcha este lunes con la selección española Sub-20 para disputar el Mundial. Durante la charla, también ha habido tiempo para bromas, como cuando se le ha preguntado por su supuesto pasado como aficionado del Celta, algo que ha negado rotundamente: "Del Barça podía ser de pequeño, pero del Celta no, nunca".

Mella ha explicado su visión con naturalidad: "Cuando eres pequeño siempre te hacen elegir entre Barça y Madrid. Después cuando vas creciendo ya eliges tu equipo de verdad", concluyó.