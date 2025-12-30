"Estoy convencido de que si Joan García no se hubiera ido al Barcelona, el Espanyol no tendría 33 puntos"

Este próximo sábado 3 de enero, Joan García volverá al RCDE Stadium medio año después de haber firmado por el FC Barcelona. Su salida provocó un gran malestar entre la afición del Espanyol, que ya prepara un ambiente muy adverso para el que fuera su guardameta. Y ante esta situación, el club blanquiazul también está ultimando distintas medidas de seguridad para prevenir posibles incidentes.

Entre ellas destaca la colocación de redes protectoras detrás de las porterías, con el objetivo de evitar el lanzamiento de objetos al terreno de juego, además de un refuerzo del operativo de seguridad tanto en el interior como en los alrededores del estadio.

En el seno del club existe una notable inquietud, ya que se prevé una recepción especialmente dura para el portero. El escenario trae a la memoria episodios anteriores, como el vivido por Thibaut Courtois, cuando fue objeto de burlas y lanzamientos de muñecos con forma de rata en un partido de máxima tensión. Todo indica que Joan García concentrará ahora el descontento de la grada local.

LA REFLEXIÓN DE QUIQUE IGLESIAS

Durante El Partidazo de COPE, Quique Iglesias reflexionó sobre toda esta situación que se está generando en torno al partido. "Si me permitís, voy a decir una cosa. Estoy absolutamente convencido de que si Joan García no se hubiera ido al Barcelona, el Espanyol no tendría 33 puntos", opinaba el periodista.

RCD Espanyol Joan García se besa el escudo del Espanyol, semanas antes de irse al Barcelona.

Y agregaba: "La gente tiene que entender que gracias a los 26 millones de euros que ingresó por Joan García, el Espanyol tiene el equipo que tiene. Ha podido refichar a Roberto, mantener a Carlos Romero y Urko o fichar un portero como Dmitrovic".

Una opinión con la que Miguel Rico se mostraba de acuerdo. "Tiene toda la razón. El año pasado, Joan García no solo fue el mejor jugador del Espanyol, sino que probablemente fue el mejor portero de La Liga", comentaba el tertuliano.

Y añadía seguidamente: "El Espanyol consiguió salvarse prácticamente en la última jornada. Y este año, sin Joan García, tiene mucho mejor equipo, en parte por ese dinero recibido. Así, quizás están los dos más contentos de lo que estaban".