Santi Cañizares desvela el "as en la manga" de Vinicius para volver a ser importante en el Real Madrid: "Lo puede cambiar todo, pero hasta que no lo vea..."

El Real Madrid, a pesar de que terminó el año con una victoria, no está pasando por su mejor momento. Xabi Alonso y sus jugadores siguen generando dudas, pero el foco se centró en Vinicius. El brasileño fue pitado por parte del público, especialmente cuando fue sustituido en el minuto 83.

Los silbidos comenzaron tímidamente con algunos errores y se intensificaron en el momento de ser cambiado por Gonzalo García. Vinicius, que llevaba el brazalete de capitán, tardó en abandonar el terreno de juego. Momento en el que los pitos no cesaron e incluso se acrecentaron, como castigo a su discreta actuación y su racha de 14 partidos sin marcar.

Pero este no ha sido el único momento de la temporada donde Vinicius ha sido el protagonista para mal. En el último Clásico, hizo un feo a Xabi Alonso también por cambiarle sin haber terminado el partido. Algo que no terminó de gustar a la afición madridista.

la opinión de santi cañizares

Tras ver la mala racha por la que está pasando Vinicius y las críticas que se están vertiendo sobre su persona por sus actuaciones, Santi Cañizares, ex futbolista, explicó, en El Partidazo de COPE, que lo más importante "es la relación que tenga con el balón".

"La relación que tiene con el balón desde aquel episodio del Balón de Oro que no se fue, Vinicius no es el Vinicius. No me vais a convencer de que es el Vinicius de antes de la gala aquella y de después de esa gala. No me no te sé explicar muy bien por qué. No sé si es casualidad al momento, no sé si es un cambio de paradigma en su mente, en su cabeza", continuó diciendo.

el as de vinicius

Algo que hace que para él "es pobre para para el jugador que es. A Vinicius le puedo exigir porque sé que es muy bueno, a otra gente no le puedo exigir porque sé que no puede dar eso. Si lo que estás pidiendo es el dinero que merece el mejor Vinicius y el mejor Vinicius no aparece cada día, ¿qué haces? No, venga, pues te lo pago. A ver si ahora ya pagándote lo que te dé la gana, casi igualándote o igualándote Mbappé, pues resulta que vuelves a ser el el Vinicius que te está que que que yo que entonces pues a lo mejor merece algo la pena".

"Tiene un comportamiento en el campo que no fortalece los valores de un club, solo me queda un un as en la manga que tiene 25 años y que por lo tanto por lo tanto puede cambiar todo. Yo cuando vea el cambio tendré otra opinión. De momento, yo creo que ahora mismo o es que no ayude, es que creo que si suma salario, incidencias, rendimiento y demás, le sale en el haber al Madrid, o sea, para mí no es no es rentable en este momento", terminó diciendo.