Enrique Cerezo, en El Partidazo de COPE: "Hay un convenio firmado con Apollo y dentro de tres o cuatro dejamos la presidencia del Atlético"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha anunciado en una entrevista en El Partidazo de COPE que su etapa en el club, así como la de Miguel Ángel Gil Marín, tiene fecha de finalización. La llegada del nuevo inversor, el fondo Apolo, marca el inicio de un periodo de transición de "tres o cuatro años", tras el cual ambos directivos dejarán sus cargos. "Dejamos de ser presidentes y nos vamos, tranquilamente, ya después de cuarenta y tantos años, yo creo que ya está bien", ha afirmado Cerezo.

La nueva propiedad y el futuro del club

Ante la llegada de Apollo, Cerezo ha querido matizar que no se producirá un cambio drástico en la política de fichajes del club. El presidente ha explicado que el objetivo es mantener la estabilidad. "Nosotros vamos a seguir con la misma línea, tenemos un mandato que cumplir durante los próximos tres o cuatro años, y realmente creo que vamos a seguir en la misma línea, que nos ha ido muy bien", ha señalado, confirmando que durante este periodo de transición mantendrán "los mismos poderes que se tienen hasta este momento".

Cerezo se ha mostrado optimista sobre la naturaleza del nuevo inversor, diferenciándolo de otros fondos especulativos. "Va a ser un fondo que para el deporte va a ser de muy larga duración", ha comentado, comparando el modelo con el de grandes clubes de la Premier League como el Manchester United o el City, que están "gobernados por grandes empresas" y les "va muy bien".

Polémicas: Supercopa en Arabia y 'caso Negreira'

Sobre la controversia de jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí, calificada por Iñaki Williams como "una mierda", Cerezo ha adoptado una postura pragmática. El presidente ha justificado la decisión por el importante interés económico para la Real Federación Española de Fútbol. "Si queremos todo esto, pues indiscutiblemente tendremos que jugar donde realmente florezca el dinero y donde den dinero", ha sentenciado, reconociendo que aunque para los aficionados es un inconveniente, es una decisión de negocio.

En cuanto al caso Negreira, el máximo mandatario rojiblanco ha preferido ser cauto, afirmando que solo conoce lo que ha publicado la prensa. "Para hablar de los casos hay que conocerlos, y yo la verdad es que no conozco el caso Negreira", ha declarado, aunque ha añadido que "si realmente es así, pues es muy mal hecho y es una mala forma".

Leyendas, plantilla y relaciones institucionales

El presidente también ha tenido palabras de recuerdo para Enrique Collar, leyenda del club recientemente fallecida, anunciando un homenaje en el estadio. A raíz de esto, ha celebrado la nueva fórmula para la elección de las leyendas del club, que ahora recaerá en los socios para "evitar conflictos como el de Courtois". Sobre el futuro de la plantilla, ha asegurado estar "tranquilísimo" con la continuidad de Julián Álvarez y ha elogiado el "momento espléndido" de Koke, dejando la puerta abierta a su renovación.

Finalmente, Cerezo ha abogado por la cordialidad en el mundo del fútbol, especialmente en la relación con el Real Madrid, que considera que "siempre ha sido buena". El presidente ha afirmado que su objetivo es que "la paz en el fútbol, fuera de lo que es el terreno de juego, sea magnífica y maravillosa", ya que las disputas entre clubes "perjudican prácticamente a todos".