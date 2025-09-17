Seis jugadores de Primera División deberán ausentarse un mes para jugar el mundial sub-20 con España

Lista de convocados por Paco Gallardo para disputar el Mundial sub-20 de fútbol en Chile

Seis jugadores de Primera División tendrán que ausentarse durante un mes para cumplir con la llamada de la Selección española en el Mundial sub-20 que se celebra en Chile.

El lunes 22 viajará la expedición hasta tierras chilenas, seis antes de debutar ante Marruecos. En la fase de grupos, también esperan México y Brasil.

LISTA DE CONVOCADOS PARA EL MUNDIAL SUB-20 DE FÚTBOL

Los 21 convocados por el seleccionador Paco Gallardo son:

Porteros: Fran González (Real Madrid CF), Vicent Abril (Valencia CF), Raúl Jiménez (Valencia CF).

Defensas: Jesús Fortea (Real Madrid CF), Pau Navarro (Villarreal CF), Andrés Cuenca (FC Barcelona), Jon Martín (Real Sociedad de Fútbol), Julio Díaz del Romo (Club Atlético de Madrid), Diego Aguado (Real Madrid CF).

Centrocampistas: Izan Merino (Málaga CF), Cristian David Perea (Real Madrid CF), Rodrigo Mendoza (Elche CF), Peio Canales (Real Racing Club Santander), Rayane Belaid (Club Atlético de Madrid), Thiago Pitarch (Real Madrid CF).

Delanteros: Jan Virgili (RCD Mallorca), Adrián Liso (Getafe CF), Pablo García (Real Betis Balompié), Iker Bravo (Udinese Calcio), David Mella (Real Club Deportivo de La Coruña), Joel Roca (Girona FC).

Los seis jugadores que deberán perderse las próximas jornadas de LaLiga son: Pau Navarro, Joel Roca, Jan Virgili, Adrián Liso, Mendoza y Pablo García.

El Mundial se celebra del 27 de septiembre al 20 de octubre de 2025.