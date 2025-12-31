Cristina Gutiérrez (31), piloto del Dakar: "Llegué a viajar un año con una maleta llena de aguacates para poder desayunar bien"

El Dakar 2026, que será la edición número 48, se celebrará del 3 al 17 en Arabia Saudí por séptima vez consecutiva. La carrera de resistencia tendrá salida y llegada en Yanbu, una ciudad costera a orillas del Mar Rojo.

dakar.com Recorrido del Dakar 2026

El rally más duro del mundo, que somete a los pilotos a jornadas interminables, temperaturas extremas y un gran desgaste físico, estará marcado por las 13 etapas y los casi 5.000 kilómetros cronometrados que deberán recorrer los participantes.

LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA

Más de 300 vehículos están inscritos para la carrera y entre todos ellos destaca la participación de 17 coches y 11 motos pilotados por españoles. Carlos Sainz, Laia Sanz, Nani Roma, Isidre Esteve, Arnau Lledó, Edgar Canet o Cristina Gutiérrez son los nombres que buscarán el éxito afrontado este gran reto físico y mental.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Cristina Gutiérrez piloto Dacia en el Dakar

La burgalesa Cristina Gutiérrez afrontará su décima participación en este 2026 y lo hará, al igual que en 2025, a los mandos de un Dacia. Y confesó en El Partidazo de COPE uno de los detalles más curiosos de su rutina en el Dakar.

LA CONFESIÓN DE CRISTINA

La piloto reconoció que un año viajó con una maleta muy especial llena de aguacates. Y explicó que el motivo por el que lo hizo está relacionado con la alimentación. "El desayuno es una de las comidas más importantes y allí no siempre es el mejor posible", señalaba.

Y un año para evitar imprevistos, tomó una crucial decisión. "Hubo un año que decidí meter, pues, 20 aguacates más o menos", comentaba entre risas mientras reconocía que su frutera de confianza se los prepara cuidadosamente para que maduren durante los días que dura el rally.

Cordon Press Cristina Gutierrez, en el Dakar

Entre dunas, navegación y kilómetros de arena, Cristina Gutiérrez demuestra que en el Dakar no solo importa la mecánica o la estrategia, sino también los pequeños hábitos, como la alimentación, que pueden marcar la diferencia.