Antonio Hidalgo recuerda con cariño y agradecimiento a la SD Huesca

El entrenador del Deportivo de La Coruña y extécnico de la SD Huesca, Antonio Hidalgo, afronta un partido muy especial este viernes en Riazor ante su anterior equipo (20.30, ROCK FM y streaming de Cope Huesca). En la rueda de prensa previa habló largo y tendido del conjunto oscense, de sus recuerdos personales y de lo que espera del choque, siempre en un tono agradecido y elogioso hacia la labor de su sucesor, Sergi Guilló. “Nos van a poner las cosas muy complicadas. Están siendo un bloque muy compacto en muchas zonas del campo. Son muy agresivos, te quitan muchísimo tiempo. Yo creo que están haciendo un gran inicio y me alegro mucho por ellos”, valoró.

Hidalgo reconoció que el encuentro tiene un componente emocional añadido: “Voy a encontrarme con mucha gente con la que estuve el año pasado con ellos allí, sobre todo en las dos últimas temporadas. Con todo lo que vivimos allí, con todo lo que nos costó. Es un placer, es un orgullo haber compartido ese tiempo con ellos. En cuanto empiece a rodar el balón seremos rivales, tendremos cada uno nuestros intereses. Tengo un recuerdo muy bonito de lo que pasé allí”.

El preparador deportivista subrayó lo que significa volver a cruzarse con su exequipo: “Hemos sufrido mucho y hemos disfrutado también mucho. Fuimos capaces de, en un momento difícil del club, sacarlo hacia adelante junto con la llegada de Ricardo Mur y otros empresarios que pudieron poner dinero y sacar el club adelante. La gratitud es tremenda”.

Y destacó el potencial de la actual plantilla oscense: “El Huesca tiene jugadores de primer nivel de la categoría. Dani Jiménez es un jugador de primer nivel de la categoría. Jorge Pulido es un jugador de primer nivel de la categoría. Óscar Sielva, Sergi Enrich... ¿Qué decir de Iker Kortajarena? Les conozco perfectamente y eso empieza a igualarlo todo. El partido es de los jugadores que saltan al campo, los que están fuera intentan ayudar en todo lo que pueden y yo veo un partido muy igualado”.