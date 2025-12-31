"No han gustado las redes, pero entiendo las medidas del Espanyol para impedir cualquier incidente contra Joan García"

FC Barcelona y Espanyol se enfrentan en el RCDE Stadium este próximo sábado 3 de enero en el que será el primer partido de 2026 para los dos equipos. Un derbi que se prevé 'muy caliente' debido al regreso de Joan García al que fuera su estadio hasta la temporada pasada.

El portero fichó por el cuadro azulgrana el pasado mes de junio, generando un gran malestar en una afición perica que prepara un recibimiento muy hostil. Las redes sociales han avivado la polémica en los últimos días y en el Espanyol existe cierta preocupación ante posibles incidentes.

Por ello, este martes la Federación Catalana de Peñas del club ha emitido un comunicado haciendo un llamamiento a la calma. Y en El Partidazo de COPE hemos hablado con su presidenta, Silvia Rodríguez. "Se está sobredimensionando mucho el partido y esperamos que no de tanto hablar no ocurra nada", empezó diciendo.

Y agregaba seguidamente: "Nos jugamos mucho esta temporada y sería una pena que nos cerraran el campo por lo que pueda suceder".

José Luis Corrochano le preguntó dónde puede estar el límite para ese recibimiento hostil a Joan García y Silvia comentó: "Lo que más enfadó a la afición fueron las maneras que tuvo Joan García, que pudo haber evitado todos aquellos gestos cuando se consiguió la permanencia. La gente puede mostrar su enfado pitándole, pero no deben lanzar objetos. El partido es importante, pero al igual que el resto, son tres puntos más".

Para finalizar, Silvia señaló: "La colocación de las redes no ha gustado. Pero entiendo que las medidas que está tomando el club para impedir cualquier acto contra Joan García".