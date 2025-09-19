El Deportivo golea al Huesca y duerme como líder de Segunda

Mella celebra uno de sus dos goles contra el Huesca

El Deportivo es líder de Segunda División, a la espera de lo que haga el Racing de Santander, después de golear este viernes al Huesca (4-0) en un partido que dejó resuelto al descanso.

Antonio Hidalgo repitió el once que brilló la pasada semana ante el Mirandés, con el italiano Mulattieri como delantero centro y David Mella como extremo derecho. Y en su último partido antes de viajar al Mundial con la selección sub-20 el canterano firmó un doblete en 45 minutos.

El pulso por el liderato se lo llevó el Dépor, muy superior desde el principio a un rival que pagó cara su fragilidad defensiva. Su primer regalo llegó en el saque de esquina que propició el 1-0, de Álvaro Carrillo en propia puerta al intentar evitar el remate de Yeremay Hernández tras el centro del italiano Mulattieri.

El Huesca apenas hizo daño al Dépor, sólido en defensa y eficaz en ataque. Sobrepasada la media hora, David Mella marcó el 2-0 después de un monumental error de Arribas que el internacional sub-20 explotó para superar a Dani Jiménez. Y en el último suspiro del primer tiempo, el extremo gallego apareció de nuevo para sentenciar el encuentro tras una gran asistencia de Luismi Cruz.

Sergi Guilló movió ficha en el descanso. Varió el dibujo e introdujo tres cambios -entraron Liberto, Toni Abad y Luna-. Su equipo fue más valiente, logró por momentos quitarle el balón al Dépor, pero apenas creó ocasiones de gol. Y el neerlandés Zakaria Eddahchouri, que llevaba 15 minutos en el campo, cerró la goleada de un Dépor que alimenta su sueño de ascenso.

FICHA DEL PARTIDO:

4 - Deportivo: Germán Parreño; David Mella, Ximo Navarro (Noubi, min.79), Loureiro, Dani Barcia, Quagliata (Escudero, min.72); Diego Villares, Mario Soriano (Patiño, min.71); Luismi Cruz (Stoichkov, min.60), Yeremay y Mulattieri (Zakaria Eddahchouri, min.60).

0 - Huesca: Dani Jiménez; Ángel Pérez (Liberto, min.46), Carrillo (Toni Abad, min.46), Piña, Arribas, Julio Alonso (Abajas, min.72); Kortajarena, Jesús Álvarez (Luna, min.46), Sielva, Enol Rodríguez; y Sergi Enrich (Portillo, min.78).

Goles: 1-0, m.7: Carrillo, en propia meta. 2-0, m.34: David Mella. 3-0, m.45: David Mella. 4-0, m.76: Zakaria Eddahchouri.

Árbitro: Miguel González Díaz (comité asturiano). Amonesto a Mulattieri (min.57) por parte del Deportivo y a Jesús Álvarez (min.37) por parte del Huesca.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de Segunda División disputado en el estadio municipal de Riazor ante 23.415 espectadores.