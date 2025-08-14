Murci se quedó en su pueblo de León mientras el fuego del incendio engullía su casa: "Pensé que sería la última vez"

En Jiménez de Jamuz, un pequeño pueblo leonés junto a La Bañeza, las llamas estuvieron a punto de borrar para siempre los recuerdos y la vida de David Murciego ‘Murci’, un delantero que ha hecho goles en media España. El incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda, que ya ha arrasado más de 36.000 hectáreas y amenaza con convertirse en el peor desde que hay registros en 1968, puso contra las cuerdas a toda la comarca.

"Me quedo aquí, hago un vídeo y será la última vez que vea mi casa", confesó Murci en una entrevista en El Partidazo de COPE. A tan solo "50 o 100 metros" de su vivienda, el fuego avanzaba sin freno, avivado por un viento cambiante y unas temperaturas que rondaban los 37 grados.

Vecinos contra las llamas

El exfutbolista, que colgó las botas hace dos años, no fue el único que decidió plantar cara al fuego. "Mucha gente se quedó luchando por su negocio, por su casa, por su vida prácticamente", relató. Armados con extintores y lo poco que tenían a mano, los vecinos trataron de improvisar cortafuegos para salvar el pueblo.

La tragedia dejó también víctimas mortales. En León falleció Abel Ramos, vicepresidente del Motoclub de La Bañeza, mientras ayudaba en las labores de extinción. Su pérdida recuerda el riesgo al que se exponen quienes tratan de frenar el avance de un incendio de estas dimensiones.

La devastación no se limita a León. El frente de Molezuelas mantiene en vilo a Zamora, donde la provincia sigue pendiente de dos grandes focos que han obligado a desalojar a más de 1.300 personas.

Un verano marcado por el fuego

Murci, que en su día marcó 39 goles en una sola temporada con la Cultural Leonesa, ahora vive una lucha bien distinta. "Cuando faltan medios, faltan prevenciones, faltan de todo, la gente prefiere quedarse y luchar por lo suyo", lamentó.

El incendio de Molezuelas sigue fuera de control y ha pasado a ser una amenaza histórica para el medio rural. Según el experto forestal Celso Coco, sus dimensiones superan las de la Sierra de la Culebra, convirtiéndolo en el mayor desastre forestal en casi seis décadas.

Mientras las llamas avanzaban hacia La Bañeza, la solidaridad se multiplicó. Vecinos y redes sociales se movilizaron para llevar alimentos y material a los afectados, demostrando que, incluso frente a la destrucción, el espíritu de comunidad resiste.

Murci lo resumió con una mezcla de orgullo y resignación: "Nosotros hemos sido jugadores más de un gol de barro, pero también hemos sabido pelear". Y en esta batalla contra el fuego, él y sus vecinos marcaron un tanto decisivo: salvar, al menos por ahora, su hogar.