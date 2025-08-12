El fuego no da tregua en Zamora: dos grandes incendios mantienen en vilo a la provincia

La provincia de Zamora atraviesa una de las peores crisis forestales del verano, con dos incendios activos que siguen fuera de control en Molezuelas de la Carballeda y Puercas. Las llamas han obligado a desalojar varios pueblos y han dejado incomunicadas distintas zonas. Aunque en Molezuelas se han registrado mejoras gracias al trabajo durante la noche, la amenaza sigue muy presente.

Durante la madrugada, los servicios de extinción realizaron labores intensivas de contención, utilizando maquinaria pesada, fuego técnico y el trabajo coordinado de las cuadrillas. Según Ángel Sánchez, jefe del servicio de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, “los esfuerzos han comenzado a dar frutos”, aunque las altas temperaturas previstas para las próximas horas podrían empeorar la situación.

Evacuaciones y confinamientos por seguridad

Desde primera hora de la mañana, se han activado medios aéreos proporcionados por la Junta y el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que se suman a los efectivos terrestres. La coordinación entre administraciones está siendo clave para contener los focos y evitar que se extiendan aún más.

Seis localidades han sido evacuadas por el incendio de Molezuelas: Congosta, Villageriz, Alcubilla de Nogales, Fuente Encalada, Carracedo y San Pedro de la Viña. Los vecinos han sido alojados en el municipio de Camarzana de Tera, donde se les presta atención. Por su parte, la localidad de Ayoó de Vidriales permanece confinada. En cuanto al incendio en Puercas, Puercas y Ferreruela de Tábara han sido desalojadas, y sus habitantes se encuentran reubicados en Alcañices.

Cortes de carreteras y daños materiales

Las consecuencias del fuego también afectan a la red de comunicaciones. Según la Comandancia de Zamora, varias vías permanecen cerradas al tráfico por motivos de seguridad. En la zona de Molezuelas están cortadas la ZAP-2454, la ZA-110, la ZAP-1511 y la ZA-111. En Puercas, los cortes afectan a la ZA-P-2433, el camino asfaltado entre Ferreruela y Vegalatrave, y la carretera Abejera–Valer.

Aunque por ahora no se han reportado daños personales, sí se han producido pérdidas materiales significativas en viviendas, instalaciones agrícolas y zonas naturales. La Junta ha prometido un plan de ayudas urgente y generoso para los municipios damnificados. Mientras tanto, las autoridades insisten en la importancia de seguir las instrucciones de evacuación y confinamiento para garantizar la seguridad de todos.