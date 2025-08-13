Mañueco valora los incendios en Castilla y León: “A mí solo me ha llamado la ministra de Defensa, ninguno ha tenido la delicadeza de hacerlo”

Los vientos erráticos y las tormentas secas dificultan la extinción de los incendios en Castilla y León, especialmente los de Molezuelas de la Carballeda-Castrocalbón, entre Zamora y León, y el de Puercas, en la Sierra de la Culebra zamorana, que suman nuevos desalojos y se superan los 7.500 vecinos evacuados.

El fuego de Molezuelas de la Carballeda-Castrocalbón, de nivel 2 de gravedad potencial (IGR), ha seguido avanzando hacia la comarca de la Valduerna, donde se han desalojado esta tarde otras cuatro localidades, lo que eleva la cifra total por encima de la treintena, con más de 7.500 evacuados en la provincia de León.

En la provincia de Zamora los vecinos de los seis pueblos que estaban desalojados, alrededor de 400, han podido volver ya a sus casas, y las carreteras se han reabierto, al mejorar las condiciones de un incendio que habría calcinado ya más de 18.000 hectáreas -según expertos- y en el que se combate en dos frentes: en Santibáñez de Vidriales (Zamora) y en Castrocontrigo-Nogarejas (León).

Europa Press Un bombero trata de apagar el fuego, a 12 de agosto de 2025, en Abejera, Zamora, Castilla y León (España)

Luchando contra los cambios de dirección del viento, y las fuertes rachas, y sin que las tormentas traigan la lluvia deseada, están también en Puercas, el incendio declarado en la Sierra de la Culebra, que mantiene a ocho localidades desalojadas.

Los desalojos se han ampliado esta tarde a la localidad de Sesnández, y tienen en prevenido a Ferreras de Arriba y Otero de Bodas, mientras en Abejera y Riofrío de Aliste las llamas entraron ayer en los pueblos, y causaron los primeros heridos de un incendio que ya se ha cobrado también una víctima mortal, en León.

Castilla y León, sin duda, es la comunidad autónoma más perjudicada en cuanto a volumen de incendios. Para valorarlos, en 'La Linterna' nos saluda Alfonso Fernando Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León.

Un trabajo sin descanso en medio de los heridos

El presidente contaba en COPE la última hora de los heridos, ya que muchos están hospitalizados actualmente. “La información en estos momentos no son buenos datos, los médicos se ponen siempre en la peor de las hipótesis, pero están concentrados en el hospital Río Ortega de Valladlid y uno se ha desplazado a Getafe. El pronóstico es complicado” decía con mucha angustia.

Aunque cree que es pronto para hablar de hectáreas quemadas, sí que aseguraba que lo único que les importa, ahora mismo, es asegurar las vidas humanas. “Hemos tenido que tomar decisiones que no son populares, pero garantizan la seguridad de la vida humana. Tenemos unas 50 poblaciones con 8000 evacuados, se han incorporado cuatro municipios en desalojo y dos han podido volver a su vida normal” matizaba.

Europa Press Voluntarios ayudan a refrescar el campo quemado, a 12 de agosto de 2025, en León, Castilla y León

“Está terminando el CECOPI autonómico, somos más optimistas que ayer a estas horas. Siempre en el contexto del viento extremo y todas las condiciones meteorológicas” expresaba.

Y es que, como decía, de los 100 incendios que han tenido en la comunidad desde el sábado, han podido controlar 90.” Estamos pendientes de unos 10 incendios. Uno compartido entre Zamora y León, otros ocho más en León, en Zamora el de Puercas y el que nos viene desde Orense, que ya están haciendo las primeras actuaciones para hacer un primer frente”.

Mostraba su orgullo por los trabajadores y voluntarios que luchan contra el viento para sofocar las llamas. Y por eso, ponía en valor lo que han estado haciendo con anterioridad para prevenir.

Crítico con las palabras de los ministros

Mañueco clarificaba que desde 2022 vienen trabajando en la prevención de incendios. “Llegamos a un acuerdo con los representantes sindicales y empresariales y es lo que se está aplicando. Hemos duplicado el presupuesto para el operativo antiincendios, empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre, hemos reforzado los medios aéreos y las condiciones retributivas” decía.

“Hemos triplicado el dinero que destinamos a prevención, más de 70 millones de euros. Cuando las circunstancias han sido favorables, los equipos de extinción han podido con ellos” matizaba.

Lo que sí ha querido hacer ha sido criticar las palabras de Óscar Puente a través de X, antiguo Twitter, y del ministro Bolaños y Marlaska.

“Yo creo que Óscar Puente se ha calificado el solo. Los tuits, declaraciones de Bolaños, las últimas del ministro del Interior, este es el gobierno de España que tenemos. Son el mejor símbolo de la incapacidad del Gobierno de España. A mí solo me ha llamado la ministra de Defensa, ninguno ha tenido la delicadeza” sentenciaba.