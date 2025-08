Gonzalo Miró deja clara su opinión sobre los que eligen a los árbitros para los partidos de LaLiga: "A mí es lo que me preocupa"

Una temporada más, los árbitros de LaLiga se sitúan en el foco mediático antes incluso de que ruede el balón. La reciente elección de Gregorio Manzano, junto a Teixeira Vitienes y Fran Soto, como responsables de designar a los colegiados para cada jornada ha desatado un nuevo debate en El Partidazo de COPE. Aunque la decisión ha sido consensuada por LaLiga y la RFEF, el perfil de Manzano —entrenador con larga trayectoria en los banquillos— ha provocado todo tipo de reacciones.

La polémica de las designaciones

El primero en abrir fuego fue José Luis Corrochano, quien no escondía su sorpresa: “¿Qué te parece que Gregorio Manzano elija a los árbitros?”, preguntó sin rodeos. Ante eso, Gonzalo Miró fue claro: “Entiendo que no será él solo”, respondió, restando peso a la figura del exentrenador, aunque enseguida puntualizó que lo que realmente le inquieta es otro asunto: “A mí lo que me preocupa de los árbitros no es quién los elija, sinceramente”.

En esta nueva estructura, se busca dar una apariencia de transparencia y conocimiento futbolístico al proceso de selección de los colegiados. Pero como apuntó el periodista Roberto Palomar, esto no es precisamente novedoso: “Hemos vivido de todo. Hemos vivido la época de las recusaciones, la lotería, por sorteos elegían, luego hubo otro triumvirato también”. Para él, la clave sigue siendo la misma: la desconfianza estructural.

EFE El presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, Fran Soto Balirac (c), junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán (6d) durante la presentación del equipo de trabajo que le va a acompañar al frente de la dirección arbitral para el inicio de una etapa con la transparencia, la unidad, la independencia, la meritocracia y la objetividad como principios rectores básicos

“Siempre habrá lío con los árbitros”

Que los árbitros sean noticia en pleno agosto, cuando el fútbol todavía no ha comenzado de forma oficial, solo confirma que el debate está más vivo que nunca. Corrochano lo resume con ironía resignada: “Ya verás que en algún momento de la temporada se irá… ‘Gregorio Manzano es uno de los que elige los árbitros’ y habrá algún lío, que siempre lo hay”.

Y razón no le falta. Cada movimiento en torno al colectivo arbitral se analiza con lupa. El nombramiento del nuevo jefe de árbitros ya provocó reacciones, como las que recogió COPE recientemente en este audio de Nacho Peña, donde aseguraba que el responsable tenía una simpatía conocida por un club de LaLiga. A esto se suman críticas como la de David Sánchez, que ve en los últimos cambios una estrategia para “agradar al Real Madrid”, como explicó en esta tertulia.

CTA Fran Soto presenta al nuevo equipo CTA

El escándalo del caso Negreira todavía resuena, como recordó Juanma Castaño en este editorial, donde expuso cómo los cambios en el Comité Técnico de Árbitros tienen que ver, inevitablemente, con esa herida abierta. En paralelo, el avance tecnológico también marcará esta temporada: los árbitros podrán llevar cámaras corporales, una medida que promete dar más transparencia pero que también generará nuevas controversias.

En definitiva, la designación de Gregorio Manzano y compañía como responsables de las designaciones arbitrales en LaLiga no ha hecho más que alimentar una discusión eterna. Como apuntó Palomar en tono resignado: “Ese es el problema, ¿no?”. Y es que cuando se trata de árbitros, el foco no se apaga nunca.