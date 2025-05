Isaac Fouto explica por qué el árbitro del VAR dice "menos mal" tras anular el gol al Barça: "La han encontrado"

Publicado el 12 may 2025, 00:37

La polémica se ha instalado en torno al gol anulado a Fermín López en el Barcelona - Real Madrid de la jornada 35 de LaLiga, no tanto por la decisión en sí —una mano clara del jugador culé en el origen de la jugada—, sino por una expresión captada en el audio del VAR que ha corrido como la pólvora en redes sociales: “menos mal”. La frase, pronunciada por uno de los colegiados en la sala VOR, ha desatado todo tipo de interpretaciones entre aficionados, especialmente entre los del conjunto azulgrana.

Isaac Fouto, en el programa Tiempo de Juego, ha querido salir al paso de las críticas para aclarar el contexto de esa frase que ha generado tanto revuelo. "Se está viralizando el audio del VAR del gol anulado a Fermín por la mano porque hay una parte de la conversación en la que Martínez Munuera, que está en el VAR, dice ‘menos mal’. Entonces hay gente del Barça que se está enfadando por esto", explicó en directo.

EFE BARCELONA, 11/05/2025.-El delantero del Barcelona Fermín López remata para marcar gol, posteriormente anulado, contra Real Madrid, durante el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys.-EFE/ Siu Wu

La jugada en cuestión se produce en el tramo final del encuentro, cuando Fermín roba el balón a Valverde y anota el que habría sido el 5-3 definitivo. Sin embargo, el colegiado Hernández Hernández anula el tanto tras revisar la acción y confirmar que la pelota toca en la mano del jugador del Barça en el momento del robo. El partido, finalmente, terminó con un 4-3 a favor del Barcelona, resultado que, unido al contexto clasificatorio, deja a los azulgranas a un paso del título.

“La mano se encontró al final de la revisión”

Fouto dejó claro que el "menos mal" no se refiere a un deseo de anular el gol, sino al hecho de haber localizado la infracción justo antes de dar por válida la jugada. "Esa mano se ha encontrado después, en la última revisión. Como sabéis, todos los goles se miran desde el inicio de la jugada: si hay fuera de juego, si hay falta… y esa mano la han encontrado justo al final, cuando ya estaban terminando la revisión. Por tanto, al árbitro se le ha escapado ‘menos mal que hemos encontrado la mano’. Es por eso. No es ‘menos mal que hemos anulado el gol’", subrayó.

La explicación coincide con la conversación publicada por la RFEF en su cuenta oficial, en la que se escucha a los colegiados revisar la acción y, en mitad de la secuencia, se cuela el ya célebre "menos mal".

Tanto Miguel Rico como Gonzalo Miró, presentes también en el programa de COPE, respaldaron la interpretación de Fouto. Rico apuntó que “me parece normal que no la hayan encontrado hasta el final, y que era mano, porque no la había visto ni Valverde, que estaba pegado a Fermín”. Una idea que también compartió Miró: “Pues a mí, Fouto, me parece bastante normal que digan ‘menos mal’, porque es verdad que si esa mano se ve después del partido, la que le lían a los árbitros…”

Contexto caliente y tensión por el título

La tensión no solo viene del desarrollo del partido, sino de lo que estaba en juego. El Real Madrid, que empezó ganando 0-2 con un doblete de Mbappé, fue remontado con cuatro goles antes del descanso por un Barcelona eléctrico. En el tiempo de descuento, el tanto anulado de Fermín habría cerrado un 5-3 definitivo, pero la decisión del VAR rebajó la euforia culé… aunque no cambió el desenlace del encuentro.

Mano de Fermín en el Barcelona - Real Madrid

Con este resultado, el Barça se consolida como líder de LaLiga EA Sports con una ventaja de siete puntos a falta de tres jornadas, lo que le deja virtualmente campeón.

La frase del VAR ha alimentado el habitual cruce de reproches tras los Clásicos, pero la explicación técnica y contextual dada por los expertos parece zanjar el asunto. Aun así, la expresión “menos mal” seguirá resonando en la memoria de muchos aficionados, como otro capítulo más del eterno debate arbitral en los duelos entre Barça y Madrid.