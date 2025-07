David Sánchez y el cambio en los árbitros de la RFEF: "Ahora me decís que Louzán no intenta agradar al Real Madrid"

La llegada de Francisco Soto al frente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) sigue generando debate. El nuevo responsable del arbitraje español, abogado de profesión y sin experiencia como árbitro en categoría nacional, ha suscitado críticas en parte del entorno mediático y futbolístico, especialmente por la forma en que Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), está manejando los gestos hacia el Real Madrid. En El Partidazo de COPE, varios periodistas abordaron este nombramiento desde distintos prismas, pero una de las intervenciones más llamativas fue la de David Sánchez, que no dudó en apuntar hacia las intenciones de Louzán: “Ahora me decís que Louzán no está intentando agradar al Real Madrid”.

"Son los gestos de Louzán con el Madrid"

El periodista Isaac Fouto fue quien primero puso sobre la mesa ciertas decisiones del presidente de la Federación que, a su juicio, benefician al club blanco. “Recuerdo dos cosas que ha hecho Louzán que afectan al Madrid. Primero, saltarse la regla no escrita de que los audios no se pueden escuchar. Con el Madrid se hizo con la jugada de Mbappé”, afirmó en referencia a la polémica filtración de conversaciones arbitrales. A esto añadió que el club merengue ha sido invitado a todas las reuniones del sistema arbitral sin haber sido votado como representante, algo que no ocurre con el resto de entidades: “Los clubes que fueron votados democráticamente para representar a los clubes profesionales son el Betis, el Sevilla, el Granada y el Albacete. El Madrid ha sido invitado a todas las reuniones, sin haber sido votado. Son los gestos de Louzán con el Madrid”.

AFP7 vía Europa Press Francisco Soto, nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, asiste durante la presentación de la nueva etapa del Arbitraje Español y del Presidente del CTA en la Ciudad del Fútbol el 2 de julio de 2025, en Las Rozas

La elección de Fran Soto, un perfil externo al arbitraje profesional, también fue objeto de discusión. Pedro Martín, experto en arbitraje de la cadena COPE, lamentó que los árbitros sigan sin poder elegir a su presidente. “De los estamentos que hay en el fútbol, los únicos que no pueden elegir a su presidente son los árbitros”, dijo. Sobre el perfil de Soto, añadió: “Han puesto a un presidente de los árbitros que no había estado nunca en categoría nacional. Es como si llega un entrenador que no ha jugado nunca en Primera División y muchos jugadores dicen: ‘¿Este con quién ha empatado?’”.

Una nueva etapa en el arbitraje español

Desde la RFEF se defiende que estos cambios responden a la voluntad de abrir una nueva etapa en el ámbito arbitral, tal como recoge el comunicado oficial en su página web. Soto, que sustituye a Luis Medina Cantalejo, se ha mostrado agradecido por la oportunidad y ha declarado que quiere “dejar atrás posibles controversias del pasado”, como los vídeos de Real Madrid TV contra los árbitros o el caso Negreira, que continúa bajo investigación judicial.

En su presentación ante los medios, Soto pidió “empatía y confianza” y aseguró que su intención es abrir el CTA a los clubes, aunque mostró reticencias a que los árbitros hablen al término de los partidos. “Me parece que es ponerles en el disparadero. Cuando la sociedad entienda que los árbitros son deportistas más, podemos ir avanzando”, declaró.

AFP7 vía Europa Press Rafael Louzan, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ​​asiste a la Asamblea General para las elecciones a la Presidencia y a la Comisión Delegada de la RFEF

Mientras tanto, Louzán defendió su apuesta por Soto, subrayando su perfil “ejecutivo” y su conocimiento del mundo arbitral desde su etapa como delegado del Comité Gallego. “Tiene 45 años, su futuro laboral estaba resuelto y ha asumido este reto”, explicó en la rueda de prensa.

A pesar de estas explicaciones, David Sánchez insistió en que el intento de Louzán por acercarse al Real Madrid es evidente. “Está lógico para apagar este incendio”, dijo, en alusión a las tensiones acumuladas con el club blanco en los últimos años. Pero también lanzó una advertencia: “Ya que te pliegas a lo que quiere el Real Madrid, hazlo bien, habla con el Madrid y no cometas la torpeza de poner a un tipo que sigue causándole problemas —entre comillas— al Real Madrid”.

El debate sobre la independencia arbitral, el peso del Real Madrid en los órganos de decisión y el perfil técnico del nuevo presidente del CTA seguirá alimentando las tertulias y titulares en los próximos meses. Lo que está claro es que, con Louzán al mando, el fútbol español ha entrado en un nuevo tablero donde las piezas aún están por recolocarse.