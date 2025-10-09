La selección española aplaza su viaje a Elche de este viernes por la alerta roja como consecuencia de la dana 'Alice'

Imagen de la selección española de fútbol embarcando en un vuelo de Iberia

España cambia de planes de cara al fin de semana como consecuencia de la alerta roja que dicta la AEMET por el paso de la dana 'Alice' por la provincia de Alicante.

La Federación Española de Fútbol ha notificado a la UEFA no solo de la imposibilidad de viajar a Elche este viernes, sino de hacerlo el mismo día del partido (el sábado), aparte de suspender toda la actividad prevista en el escenario del partido.

De esta forma, España se entrenará este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, donde se hará la rueda de prensa previa al partido frente a Georgia.

También se suspende la fan zone, así como otros actos como las XIV Jornadas Jurídicas que se iban a celebrar en la localidad ilicitana.

En cualquier caso, el partido frente a Georgia en el Estadio Martínez Valero el sábado 11 de octubre a las 20.45 horas no corre peligro alguno.