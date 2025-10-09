Lorca activa un dispositivo especial en el límite con Mazarrón ante su alerta roja por la dana

La alerta roja por fuertes lluvias que pesa este viernes sobre la comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón ha obligado al Ayuntamiento de Lorca a activar un dispositivo preventivo de vigilancia y seguridad en las tres pedanías que limitan con el municipio mazarronero.

Se desplegarán patrullas de la Policía Local y brigadas del Servicio de Emergencias y Protección Civil por Garrobillo, Morata y Ramonete, las tres pedanías de Lorca limítrofes con Mazarrón, en la que, además, hay ramblas que desembocan en el mar en caso de crecida.

La portavoz del Gobierno, Rosa Medina, ha dicho que la presencia de estos medios facilitará intervenciones rápidas en eventuales situaciones de emergencia.

Además, de forma preventiva y como medida excepcional han sido suspendidas las clases en todos los centros escolares de esos tres núcleos de población.

El municipio de Lorca está durante el jueves y el viernes en situación de aviso amarillo por fuertes lluvias, aunque la situación puede cambiar, y el ayuntamiento ha recomendado a los vecinos prudencia, que extremen las medidas de autoprotección y que se informen de la evolución de la dana por canales oficiales.