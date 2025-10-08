El puente de octubre, pasado por agua: la Marina Alta, en alerta por la DANA Alice

El temido episodio de lluvias intensas que marcará el puente de octubre ya tiene nombre: Alice. La Marina Alta se prepara para un fuerte temporal que comenzará este miércoles por la tarde, y que podría dejar chubascos muy intensos y tormentas localmente severas a partir del jueves 9 de octubre, especialmente en el entorno del cabo de la Nau, en Xàbia.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido un aviso especial ante la amenaza de esta nueva DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que apunta directamente a nuestra comarca como una de las más afectadas de toda la Comunitat Valenciana.

Según el boletín, las precipitaciones se iniciarán por el interior durante las últimas horas del miércoles, pero se intensificarán a primeras horas del jueves, cuando alcanzarán zonas litorales con gran virulencia. La situación se mantendrá complicada también el viernes, aunque con menor extensión. Aun así, el cabo de la Nau seguirá siendo el punto más crítico, donde podrían registrarse precipitaciones muy fuertes.

Fin de semana complicado y con alta incertidumbre

La DANA Alice seguirá activa durante el fin de semana, con previsión de chubascos intensos que afectarían a gran parte del litoral comprendido entre el cabo de la Nau y la desembocadura del Ebro, pudiendo incluso avanzar hacia el interior de la Comunitat.

Pese a la contundencia del aviso, Emergencias insiste en la “alta incertidumbre” de este tipo de fenómenos atmosféricos, por lo que recomienda un seguimiento constante de las actualizaciones meteorológicas y los partes oficiales durante los próximos días.

Recomendaciones y prevención

Desde la Generalitat se hace un llamamiento a extremar las precauciones y se insta a los municipios y organismos responsables a activar sus protocolos de emergencia, revisar infraestructuras sensibles, y aplicar medidas preventivas de forma anticipada.

La ciudadanía, por su parte, debe estar atenta a cualquier cambio en la previsión y seguir exclusivamente canales oficiales para informarse.