Aviso rojo en Alicante y Murcia este viernes por lluvia de 180 l/m2 en doce horas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes, desde las 10 de la mañana a la medianoche, el aviso rojo en el litoral sur de Alicante y norte de Murcia por lluvias que pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 litros por metro cuadrado en doce horas.

La dana Alice ha motivado además que estén en aviso naranja por lluvias que pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, desde las 11 de la mañana de este jueves y hasta el viernes a medianoche, cuando se activará además el aviso naranja por lluvias de hasta 140 litros en doce horas.

El litoral sur de Alicante está en aviso naranja (hasta que a las 10 de la mañana del viernes se active el rojo) por precipitaciones de 40 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros en doce horas.

El litoral norte y el interior sur de la provincia de Valencia estarán, desde esta medianoche hasta las tres de la tarde del viernes, en aviso naranja por lluvias que pueden acumular 40 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

En el caso de Murcia, desde las once de la mañana de hoy y hasta las diez de la mañana de mañana permanecerá en aviso naranja en la zona del Campo de Cartagena y Mazarrón por posibles lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. A partir de las 10 de mañana viernes, el aviso en esas zonas de Murcia pasará a ser rojo.

Avisos amarillos

Por su parte, hay aviso amarillo en el interior de Alicante por lluvias que pueden acumular 20 litros en una hora hasta el viernes a medianoche, y aviso amarillo hasta las 15 horas del viernes en el litoral sur de Castellón por lluvias que pueden acumular 30 litros en una hora y 80 en doce horas.

Hay aviso amarillo hasta esta medianoche de jueves en el interior sur de Valencia por lluvias que pueden acumular 30 litros en una hora, y en el litoral norte de Castellón desde las tres de la tarde este jueves hasta las tres de la tarde del viernes por lluvias que pueden acumular 20 litros en una hora.

El litoral norte de Valencia estará en aviso amarillo desde las 15 horas de este jueves y hasta la medianoche por lluvias de 30 litros en una hora y de 80 en doce horas -cuando se activará el aviso naranja-, y desde las 15 horas del viernes hasta la medianoche, por lluvias que pueden acumular 20 litros en una hora y 60 en doce.

El interior norte de Valencia estará en aviso amarillo por lluvias de 20 litros en una hora y 60 en doce horas desde esta medianoche a las 15 horas del viernes, y a partir de esa hora y hasta la medianoche por lluvias de 30 litros en una hora y 80 en doce horas.

El interior de Alicante estará en aviso amarillo por lluvias que pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en doce horas desde esta medianoche y hasta la del viernes.

También hay aviso amarillo por tormentas en Alicante y en el litoral y el interior sur de Valencia hasta esta medianoche, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de vientos, y en el litoral de Castellón y el interior norte de Valencia hasta las tres de la tarde del viernes.