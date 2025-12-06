Sarrión se consolida como el epicentro mundial de la trufa negra y así te lo hemos contado en 'Agropopular'

Este sábado, el programa 'Agropopular' de César Lumbreras se ha emitido desde la XXIV edición de la Feria Internacional de la Trufa (FITRUF), celebrada en Sarrión. Este municipio, considerado la capital mundial de la trufa, se convierte durante los días 6, 7 y 8 de diciembre en el punto de encuentro para profesionales y aficionados a este preciado hongo, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Teruel.

De la supervivencia a la excelencia

Sarrión, un municipio de unos 1200 habitantes ubicado a 37 kilómetros de Teruel, ha protagonizado una profunda transformación económica. La alcaldesa, Estefanía Doñate, ha explicado en 'Agropopular' cómo la localidad pasó de una agricultura poco productiva a encontrar en la trufa una oportunidad de futuro. "Era un pueblo en el que había almendros, decíamos, pero no almendras", ha comentado.

El cambio comenzó con la recolección de trufa silvestre, que demostró ser "una opción de vida real". Según ha relatado la alcaldesa, cuando este recurso natural empezó a escasear, los vecinos de Sarrión viajaron por España y otras partes de Europa para aprender las técnicas de cultivo que han convertido al municipio en un referente mundial.

El impulso para conquistar nuevos mercados

El futuro de la trufa de Teruel pasa por la innovación y la expansión internacional. Joaquín Juste, presidente de la Diputación de Teruel, ha destacado el papel del programa europeo MicoTour, que impulsa la formación, la experimentación y la investigación en colaboración con los truficultores y ayuntamientos como el de Sarrión.

A través de esta iniciativa, se organizan anualmente los 'truforum', foros de conocimiento que han llegado incluso a Nueva York, y se trabaja en la mejora genética y productiva. El objetivo final, según Juste, es "la promoción, el conocimiento y la penetración de la trufa en otros mercados" para potenciar la exportación de este producto.

Este 6 de diciembre, 'Agropopular' se ha desplazado hasta la Feria Internacional de la Trufa, FITRUF que celebra su XXIV edición.

La Feria Monográfica de la Trufa Negra de Sarrión es una cita única donde todos los stands, propuestas gastronómicas y actividades giran alrededor de la auténtica protagonista: la trufa negra.

FITRUF es una feria divulgativa, abierta a todo el público, donde podrás encontrar trufa fresca de primera calidad y una gran variedad de productos elaborados con trufa.

Todo esto y mucho más te espera los días 6, 7 y 8 de diciembre en Sarrión capital mundial de la trufa.

Con el patrocinio de la Diputación Provincial de Teruel.