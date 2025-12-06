Antonio Lobato, sobre el Aston Martin de Fernando Alonso de 2026: "Por muy mago que sea Adrian Newey, si el motor no funciona, habrá que sufrir, no quedará otra"

La temporada de Fórmula 1 llega a su fin con una de las batallas más apretadas de la historia reciente, un tema central en el análisis de Antonio Lobato y Carlos Miquel en 'El Souflé' de 'El Partidazo de COPE'. Con tres pilotos en apenas 16 puntos —Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri—, el campeonato se decidirá en la última carrera, un final idílico que promete máxima tensión.

Una final de infarto con una 'maldición' histórica

Llegar a la última cita con el título en el aire es algo que solo ha ocurrido 29 veces en las 76 temporadas de la Fórmula 1. Que haya tres o más pilotos implicados es todavía más raro, con solo 13 precedentes. Curiosamente, en las dos últimas ocasiones hubo protagonismo español, con Fernando Alonso luchando por el campeonato en 2007 y 2010.

Sobre el líder, Lando Norris, pesa una estadística funesta. Tal y como recordaron los periodistas, "desde el 83, no gana un piloto que llega líder a la última carrera frente a 2 rivales". Esta 'maldición' afectó a Prost en 1983, a Mansell en 1986 y a Hamilton en 2007, abriendo la puerta a que pilotos que llegaban por detrás, como Piquet, Raikkonen o Vettel, se hicieran con la gloria.

Alamy Stock Photo Lando Norris (GBR) McLaren. 30/11/2025. Campeonato Mundial de Fórmula 1, Ronda 23, Gran Premio de Catar, Doha, Catar, Día de la Carrera.

El 'caso Antonelli' y la pifia de McLaren

La tensión del mundial ha provocado también episodios lamentables, como el vivido por el joven piloto Kimi Antonelli. Tras ser acusado en redes de dejarse pasar por Norris, el italiano recibió más de un millón de insultos y amenazas de muerte. El origen fue una imagen de televisión confusa y, sobre todo, las declaraciones de responsables de Red Bull como Helmut Marko, quien "calienta" el ambiente, según Lobato.

El equipo Red Bull tuvo que rectificar públicamente al demostrarse con la cámara onboard que Antonelli no se dejó adelantar. Este incidente recuerda a lo ocurrido en Brasil 2008, cuando el piloto Timo Glock fue amenazado por aficionados brasileños tras ser adelantado por Hamilton en la última vuelta, lo que le dio el título al británico en detrimento de Felipe Massa.

A la polémica se suma el grave error estratégico de McLaren en la última carrera. Con un Safety Car en la vuelta 7, el equipo decidió no parar a ninguno de sus pilotos, una decisión que Lobato ha calificado como "una de las pifias más grandes que ha habido en la historia de la fórmula 1 reciente". El miedo a perjudicar a Norris en un pit stop doble les llevó a tomar la peor opción posible, un error que "ojalá no le pase factura" en la lucha por el mundial.

La reivindicación de Sainz y el futuro de Aston Martin

En medio de la batalla por el título, Carlos Sainz ha conseguido un brillante podio que confirma su gran estado de forma. Tras un inicio de año complicado, el piloto madrileño ha demostrado una clara tendencia ascendente, asegurando la quinta posición del mundial y sintiéndose una pieza clave en Williams. "Hemos pasado de un equipo Ferrari, donde a veces los podios de Carlos Sainz se celebraban de aquella manera, a la fiesta que tenían montada ayer en en Doha", explicó Miquel sobre el gran ambiente que rodea al español.

La actuación de Sainz no ha pasado desapercibida y, según Lobato, le ha vuelto a poner en el escaparate. "Estoy convencido que ayer todo el mundo tomó nota, y en el futuro, muchos equipos, si tienen que hacer una lista de deseos, ahí va a estar Carlos", afirmó. Para el periodista, Sainz es un piloto que "en su carrera deportiva siempre tiene que estar reivindicándose".

Alamy Stock Photo Fernando Alonso, de España, compite con Aston Martin F1. Gran Premio de Catar 2025. Día de la carrera.

De cara al futuro, todas las miradas están puestas en el cambio de reglamento de 2026 y, en especial, en el proyecto de Aston Martin. La gran esperanza tiene un nombre propio: Adrian Newey. El genio de la aerodinámica diseñará un coche que abandonará el efecto suelo actual y recuperará conceptos que domina "a la perfección", lo que ha generado una gran motivación en el equipo.

Sin embargo, existe una gran incógnita que puede ser un muro para las aspiraciones de Fernando Alonso y Aston Martin: el motor Honda. Con el gran cambio de reglamento centrado en la unidad de potencia, el rendimiento del propulsor japonés es una duda. "Es que por muy mago que sea Adrian Newey, si el motor no funciona, no está entre los top, pues habrá que sufrir, no quedará otra", advirtió Lobato.