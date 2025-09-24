María José Crispín, nutricionista, sobre las dietas para adelgazar: "Durante décadas hemos recomendado hacer 5 comidas, yo ahora recomiendo 3"

Septiembre llega como un nuevo comienzo, una operación retorno a una alimentación saludable después de los excesos del verano. Con la vuelta a la rutina, muchas personas buscan perder los kilos ganados, pero a menudo recurren a las peligrosas dietas milagro que prometen resultados rápidos.

Para abordar la forma más sensata y sencilla de retomar buenos hábitos, el programa 'COPE COOL' ha contado con la doctora María José Crispín, nutricionista de la Clínica Menorca, quien desaconseja por completo estas prácticas y propone un cambio de mentalidad enfocado en el autocuidado.

Adiós a las dietas 'detox' y al 'tengo que'

La doctora Crispín ha sido tajante en su intervención sobre la necesidad de abandonar ciertos conceptos muy arraigados.

Para ella, la clave no está en someterse a una dieta estricta, sino en un deseo genuino de bienestar. "Para mí la frase no es tengo que ponerme a hacer dieta, para mí la frase que yo quiero transmitir a mis pacientes y a vuestros escuchantes es 'quiero cuidarme, quiero comer sano'", afirma la especialista. Este enfoque, basado en el querer y no en la imposición, es fundamental para lograr resultados sostenibles y evitar el temido efecto rebote.

La fruta después de comer y cenar me parece fabulosa" María José Crispín, nutricionista de la Clínica Menorca Nutricionista

Además, la nutricionista se ha mostrado muy crítica con el término 'detox', que considera innecesario y, a menudo, un reclamo comercial. Crispín recuerda que nuestro cuerpo ya tiene sus propios sistemas de desintoxicación: "Para mí detox es que nuestro hígado es detox, es que nuestros riñones son detox, es que nuestro intestino es detox y comer sano es detox”.

Por ello, insiste en que la mejor estrategia es optar por una alimentación saludable y mediterránea, comprando alimentos frescos en el supermercado y dedicando tiempo a cocinar.

El gran cambio: de cinco a tres comidas diarias

Uno de los consejos más reveladores de la doctora Crispín es su cambio de recomendación sobre el número de ingestas diarias. "Durante décadas hemos recomendado a los médicos nutricionistas hacer 5 comidas, yo ahora recomiendo 3, desayuno, comida y cena", confiesa.

Este cambio se basa en investigaciones recientes que sugieren que darle reposo a nuestro microbioma intestinal es más saludable, lo que se traduce en mejores digestiones, mejor inmunidad y menores niveles de inflamación.

Yo ahora recomiendo 3, desayuno, comida y cena" María José Crispín Nutricionista

Según su experiencia personal y profesional, este método es "sumamente liberador" al no tener que pensar constantemente en qué comer entre horas. La fruta o el yogur que antes se tomaban a media mañana o en la merienda, ahora pasan a ser el postre de las comidas principales.

Para la doctora, este simple ajuste le proporciona una gran satisfacción, especialmente en la cena: "A mí la fruta después de comer y cenar me parece fabulosa, me deja ese sabor dulcecito que me hace superfeliz", asegura, recomendando a todo el mundo que pruebe este método.

Alimentos clave y aquellos que debemos evitar

Para llevar a cabo esta vuelta a la rutina saludable, la especialista recomienda priorizar alimentos como vegetales de todo tipo, combinando colores para asegurar una mayor variedad de vitaminas y antioxidantes. También son fundamentales las frutas frescas, los cereales integrales, las legumbres y las grasas sanas, como el omega 3 del pescado azul y el ácido oleico del aceite de oliva virgen extra.

En el lado opuesto, Crispín aconseja evitar al máximo los ultraprocesados, las grasas saturadas presentes en embutidos y carnes procesadas, y los hidratos de carbono refinados como harinas y azúcares.

Finalmente, la doctora ha lanzado una reflexión sobre el consumo de alcohol, una sustancia muy normalizada socialmente. Crispín considera que "se debería consumir menos" y cambiar la percepción pública que lo asocia directamente a la socialización. Como ejemplo práctico de una comida saludable, rápida y de temporada, la nutricionista sugiere una ensalada de legumbres de bote con verduras frescas, como judías verdes y zanahoria, y una lata de atún, una opción completa y que apenas requiere tiempo de preparación.