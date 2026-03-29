El incendio de Sierra Espuña evoluciona favorablemente tras movilizar a más de 150 efectivos y afectar a 400 hectáreas

El incendio forestal declarado este domingo al mediodía en el Llano de las Cabras, en Sierra Espuña (Murcia), evoluciona favorablemente. El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido las primeras llamadas de aviso a las 11:42 horas, alertando de una columna de humo que ha obligado al desalojo preventivo de un grupo scout que se encontraba en la zona.

Amplio despliegue de medios

Para combatir las llamas se ha movilizado un gran dispositivo que incluye a más de 150 efectivos entre técnicos, agentes medioambientales y brigadas forestales. En la zona trabajan dos helicópteros con sus brigadas helitransportadas, así como las brigadas terrestres de Totana, Alhama, Zarcilla, Mula, Cehegín, Blanca, Moratalla y Jumilla, además de bomberos del CEIS.

Al dispositivo se ha sumado un helicóptero procedente de la Comunidad Valenciana y se ha desplegado un helicóptero de Coordinación, conocido como ACOVI. Desde el Gobierno central, se han solicitado dos hidroaviones del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), aunque su intervención ha estado supeditada a las condiciones meteorológicas.

La UME se suma a la extinción

La gravedad de la situación ha llevado al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a contactar con la Unidad Militar de Emergencias (UME). Unidades del Tercer Batallón de Intervención de la UME han salido desde la base Jaime I de Bétera para sumarse a los trabajos de extinción y ya trabajan en la zona.

Fuentes del operativo han señalado que a primera hora el fuego está "conducido por viento, cuya intensidad complica las labores de extinción y condiciona su comportamiento". Durante toda la noche permanecerá en la zona un retén de 4 brigadas forestales y 40 efectivos de la UME para controlar el perímetro afectado, que se estima en unas 400 hectáreas.

El presidente López Miras se ha desplazado hasta el centro de mando de los servicios de emergencias en Sierra Espuña, junto a los alcaldes de las zonas afectadas, para seguir de cerca la evolución de las llamas.