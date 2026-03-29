Curro Torres desvela las claves del nuevo Real Murcia

El entrenador del Real Murcia, Curro Torres, ha analizado la importante victoria de su equipo frente al Sevilla Atlético, la segunda consecutiva de la temporada. El técnico ha destacado la solidez defensiva del bloque, con dos partidos seguidos sin encajar gol, y la capacidad del equipo para sobreponerse a las dificultades, como el estado del césped.

Un plan de partido claro

Torres ha explicado que el equipo estuvo intenso en la presión y recuperó el balón pronto, adaptándose bien a un campo que perjudicó la circulación rápida. "La segunda parte creo que hemos iniciado otra vez de la misma forma, ha llegado el gol", ha comentado el entrenador, quien ha añadido que la expulsión de un rival bajó mucho el ritmo del encuentro.

El mensaje en el descanso fue continuar de la misma forma, pero con la instrucción de ser un poquito más verticales en el último tramo del campo. El técnico ha valorado que el equipo estuvo bien ordenado, a pesar de algunas transiciones del rival que deben corregir para ser más contundentes.

El gol que rompe la sequía

Uno de los puntos clave ha sido el gol que ha roto la racha negativa de uno de sus delanteros. Curro Torres ha revelado su conversación con el futbolista en el descanso: "Le dije que tuviese paciencia, que nos iba a dar el partido él". El técnico ha afirmado que no veía "ansiedad" en el jugador, ya que su valoración se basa en "el trabajo que hace sobre el terreno de juego".

Le dije que tuviese paciencia, que nos iba a dar el partido él" Curro Torres Entrenador del Real Murcia

La fortaleza defensiva

Con dos jornadas consecutivas con la portería a cero, Torres ha subrayado la importancia del trabajo defensivo de todo el bloque. "Los primeros que están defendiendo son los de arriba, están haciendo un gran esfuerzo físico", ha señalado, explicando que esta solidez es "la manera de poder crecer luego con balón" y refuerza la confianza del equipo.

Los primeros que están defendiendo son los de arriba" Curro Torres Entrenador del Real Murcia

De cara al futuro, el mensaje de Curro Torres es claro: centrarse en el siguiente partido para intentar conseguir tres puntos más en casa. "Estoy convencido de que vamos a seguir creciendo", ha concluido el entrenador, que espera que la victoria ayude al equipo a encontrarse "un poquito más cómodos" en el campo.