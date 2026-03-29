Bernat Canut reivindica a Hozono Global Jairis tras la final de Copa: "Hemos hecho historia"

Bernat Canut, entrenador del Hozono Global Jairis, ha felicitado a Valencia Basket por su victoria en la final de la Copa de la Reina, pero sobre todo ha querido destacar el histórico torneo de su equipo. Se ha mostrado "superorgulloso" del trabajo realizado y de la evolución de sus jugadoras, afirmando que han hecho "historia" al alcanzar el subcampeonato.

Claves de la derrota

El técnico ha analizado el desarrollo del partido, explicando que durante "muchas fases hemos estado muy bien, hemos sido valientes, hemos tomado muchos riesgos". Sin embargo, ha señalado las dificultades tras el descanso, cuando Valencia subió el nivel de intensidad.

Esto no es fútbol, no hay ley de la ventaja" Bernat Canut Entrenador de Hozono Global Jairis

Canut ha sido crítico con la actuación arbitral ante la dureza de las rivales. "Valencia ha subido mucho el nivel de intensidad y de pequeños agarrones, y aquí, yo creo que los árbitros no han sido demasiado justos", ha lamentado. El entrenador ha añadido que en baloncesto no se puede aplicar la ley de la ventaja como en otros deportes: "Esto no es fútbol, no hay ley de la ventaja. Si tú me agarras y yo recibo un segundo más tarde, me rompes el ritmo".

Mirando al futuro

A pesar del cansancio acumulado, con jugadoras "un poco destrozadas", el mensaje es claro: toca "pasar página". El próximo objetivo es recuperar físicamente al equipo para afrontar con garantías los 'playoffs por el título de liga'.

Hay que celebrarlo con lágrimas o por lo que sea, pero hay que estar orgulloso y disfrutarlo" Bernat Canut Entrenador de Hozono Global Jairis

El técnico ha insistido en que el subcampeonato es un éxito que celebrar. "Lo primero que le he dicho a Aina es que esto, con la gente de alcantarilla y con la gente que nos ha acompañado, pues había, hay que celebrarlo con lágrimas o por lo que sea, pero hay que estar orgulloso y disfrutarlo", ha comentado. Además, ha expresado sus ganas de recuperar "al 100 por 100" a jugadoras tocadas como Lou López y Massei, que han competido "al límite".