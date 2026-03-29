La amistad y la emoción cambiaron el protocolo en la entrega de la Copa de la Reina

Los protocolos en los actos públicos suelen ser bastante estrictos, más en la ceremonia de entrega de trofeos de toda una Copa de la Reina como la que ha acogido Tarragona desde el jueves y en la que se coronó Valencia Basket. Entre los cargos públicos estaban José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes o el alcalde anfitrión, Rubén Viñuales. Ellos eran los encargados de liderar ese acto siempre emotivo y que acapara todos los focos. Pero hubo una petición improvisada por la emoción y la amistad. Berni Álvarez, tarraconense y actual Conseller d'Esports de Cataluña, quería felicitar y abrazar en un momento tan especial a un buen amigo, Rubén Burgos, el entrenador campeón.

Desde que el valenciano, siendo un junior, empezó a frecuentar los entrenamientos del primer equipo a finales de la década de los 90, pronto surgió un estrecho lazo con Berni. César Alonso, Nacho Rodilla y Víctor Luengo eran los valencianos que no se separaban de ese tirador compulsivo que aún hoy sigue teniendo una puntería exagerada vestido con traje y corbata. Galta es el apodo con el que aún se refieren a Berni Álvarez entre ellos. Esa amistad hace que cada vez que el catalán puede acercarse a Valencia siempre se junta con el clan. Esos lazos también siguen siendo muy estrechos entre Galta y Rulo, como todos conocen a Rubén. Por eso, ver ganar en su ciudad a su amigo, llenó a Berni Álvarez de emoción y le impulsó a pedir un cambio de protocolo. Un precioso gesto que se vio en televisión, ese abrazo entre ambos, esas palabras cariñosas y esa felicidad. Dos triunfadores, cara a cara. Dos amigos, a quienes el baloncesto unió y sigue manteniendo cerca.