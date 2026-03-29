Valencia Basket saca el colmillo ante Jairis y levanta su segunda Copa de la Reina (70-65)

Ganar en tiempos de crisis demuestra mentalidad. Baskonia lo hizo en la Copa del Rey del Roig Arena a finales de febrero y Valencia Basket a finales de marzo en Tarragona en la Copa de la Reina. En una temporada en el que no se daba la talla ante los rivales directos ni en España ni en Europa, con un vestuario pendiente de renovación y una reestructuración de la plantilla con la temporada en marcha, las valencianas firmaron tres partidos sobrios, con buena defensa y colmillo cuando hizo falta, y se llevaron a casa el trofeo ante Jairis (70-65).

En los tres fue por detrás en la primera parte de unos ocho puntos y acabó solventando bien. Sin excesos, pero sin excesivos nervios. ADN Campeón. Son diez títulos para el conjunto femenino de Valencia Basket: 3 Ligas, 3 Supercopas de España, 1 Supercopa de Europa, 1 Eurocup y, desde el domingo, dos copas de la Reina. Todas ganadas con Rubén Burgos en el banquillo. Discutido por un sector del entorno, acusado de no tener una libreta de jugadas en ataque al la altura de lo exigido, el de Ribarroja simplemente se dedica a sacarle partido a lo que ponen en sus manos.

En este fin de semana tarraconense lo ha vuelto a demostrar. A sus cercanos ya les venía advirtiendo de que el día a día desde que Esteban Albert, el director deportivo, reconstruyó la plantilla a la carrera desde la eliminación de la Euroliga. El equipo volvió a quedarse corto hace una semana en el Roig Arena ante el Uni Girona, pero a Tarragona llegó con sangre en los ojos, con el orgullo herido, con hambre de ganar... y se zampó a sus tres rivales. Con patrones de partidos similares. Inicio dubitativo, desventajas peligrosas, remontadas a través de la defensa y finales relativamente controlados. Contra Jairis se ajustó el final un poco más de la cuenta por el apagón mental en ataque para gestionar una sólida ventaja, pero nada.

FEB Khaalia Hillsman, con su trofeo de MVP de la Copa de la Reina

Además, de la aportación clave de las que deben de ser la base del Valencia Basket del ya (Raquel Carrera, Awa Fam y Elena Buenavida), dos de los fichajes de los últimos meses, Yvonne Anderson y Khalia Hillsman fueron determinantes. La veterana base, lejos de su versión estelar de hace unas temporadas, sigue sabiendo ganar y encontrar buenas situaciones a sus compañeras. Leo Fiebich ha mostrado su mejor cara en estos días en el delta del Ebro. La pívot, menos brillante ante Jairis, estuvo dominadora en la pintura ante Ensino (17 puntos) y Casademont Zaragoza (14p). En total le valió ser elegida la MVP de esta edición. Su influencia en el juego fue mayor a lo que dicen sus números.

FEB Juan Roig, Hortensia Herrero y Enric Carbonell, a la derecha de la imagen, posan felices con las campeonas de la Copa de la Reina

Este título alegra especialmente después de los sinsabores vividos desde verano. Esteban Albert ha sabido reaccionar y corregir su error de cálculo. El vestuario ha dado un paso adelante. Rubén Burgos y su staff han gestionado las ventanas FIBA para llegar con energía. El club ha demostrado el colmillo que en el masculino debe aprender a sacar en las grandes citas. Ganar alegra, pero más después de sufrir. Por eso, Juan Roig y Hortensia Herrero, los mecenas, y Enric Carbonell, el director general taronja, sonreían satisfecho en la foto de campeonas. El lunes, más, que toca celebrar en casa.