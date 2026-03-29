El incendio de Sierra Espuña se complica y obliga a contactar a la UME

La situación del incendio forestal declarado en Sierra Espuña ha empeorado en las últimas horas, lo que ha llevado a la activación del PLAN INFOMUR en situación operativa de nivel 2.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ya ha contactado con la Unidad Militar de Emergencias (UME) como medida de precaución para agilizar su despliegue si la evolución continúa siendo desfavorable.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido este mediodía varias llamadas que alertaban de un incendio forestal en Sierra Espuña, dentro del término municipal de Totana. El aviso inicial se ha producido a las 11:42 horas, informando sobre un fuego localizado en las cercanías de la zona conocida como El Llano de las Cabras.

Se configuró un dispositivo de actuación dos helicópteros y sus brigadas helitransportadas, pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, así como brigadas forestales terrestres de Totana, Alhama, Zarcilla, Mula y Cehegín Se han sumado Blanca, Moratalla y Jumilla más emergencias de Lorca y Bomberos del CEIS.

Despliegue de medios aéreos

Posteriormente para combatir las llamas desde el aire, se han solicitado dos hidroaviones del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), aunque su intervención está condicionada por la situación del viento. A las labores de extinción ya se ha sumado un helicóptero procedente de la Comunidad Valenciana, que se encuentra operando en la zona.

Además, se encuentra en proceso de despliegue un helicóptero de Coordinación, conocido como ACOVI, para reforzar el operativo aéreo en el área afectada por el fuego. La Delegación del Gobierno confirmaba el desalojo por precaución de un grupo SCOUT.