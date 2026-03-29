Un incendio forestal en Sierra Espuña moviliza un amplio dispositivo de extinción

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido este mediodía varias llamadas que alertaban de un incendio forestal en Sierra Espuña, dentro del término municipal de Totana. El aviso inicial se ha producido a las 11:42 horas, informando sobre un fuego localizado en las cercanías de la zona conocida como El Llano de las Cabras.

Ante el riesgo de propagación de las llamas, se ha activado de inmediato un amplio dispositivo de respuesta. Al lugar se han desplazado efectivos de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) de los parques de Lorca, Alhama/Totana y Molina de Segura.

En las labores de extinción participan también dos helicópteros con sus brigadas helitransportadas, pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, así como brigadas forestales terrestres de Totana, Alhama, Zarcilla, Mula y Cehegín Se han sumado Blanca, Moratalla y Jumilla más emergencias de Lorca y Bomberos del CEIS. En estos momentos, todos los efectivos continúan trabajando en la zona.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, explicaba en sus redes sociales el dispositivo que trabaja en la zona, mostraba su preocupación y pedía mucha precaución.