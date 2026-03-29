La UME va de camino a Sierra Espuña donde el viento dificulta la labor de los servicios de extinción del incendio activo desde el mediodía

Un incendio forestal declarado este mediodía en Sierra Espuña ha empeorado en las últimas horas, lo que ha llevado a la activación del PLAN INFOMUR en situación operativa de nivel 2. El fuego, localizado en el término municipal de Totana, se ha visto agravado por el fuerte viento, que dificulta enormemente las tareas de extinción.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió las primeras llamadas de aviso a las 11:42 horas, alertando de una columna de humo en las cercanías de la zona conocida como El Llano de las Cabras. La situación ha obligado al desalojo preventivo de un grupo scout que se encontraba en la zona.

Amplio despliegue de medios

Para combatir las llamas se ha movilizado un gran dispositivo que incluye técnicos, agentes medioambientales y brigadas forestales. En la zona trabajan dos helicópteros con sus brigadas helitransportadas, así como las brigadas terrestres de Totana, Alhama, Zarcilla, Mula, Cehegín, Blanca, Moratalla y Jumilla, además de efectivos de emergencias de Lorca y bomberos del CEIS.

Además, se ha sumado a las labores un helicóptero procedente de la Comunidad Valenciana y se está desplegando un helicóptero de Coordinación, conocido como ACOVI. Desde el Gobierno central, se han solicitado dos hidroaviones del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), aunque su intervención está supeditada a las condiciones meteorológicas.

La UME, DE CAMINO

La gravedad de la situación ha llevado al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a contactar con la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como también lo ha hecho el delegado del Gobierno.

Unidades del Tercer Batallón de Intervención de la UME salieron ya de la base Jaime I de Bétera par sumarse al trabajo.

Fuentes del operativo han señalado que el fuego está "conducido por viento, cuya intensidad complica las labores de extinción y condiciona su comportamiento". Estas exigentes condiciones han puesto a prueba la capacidad de los equipos de extinción que actúan sobre el terreno.