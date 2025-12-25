COPE
Interceptan dos pateras con 58 inmigrantes en la costa de Lorca el día de Navidad

Un total de 57 varones y una mujer, entre los que se encuentran 18 menores, han recibido asistencia humanitaria antes de ser trasladados a Cartagena

Dos pateras interceptadas por la Guardia Civil en una imagen de archivo

Antonio Montoro

La Guardia Civil ha interceptado en la costa de Lorca dos embarcaciones con 58 inmigrantes irregulares a bordo durante la madrugada del día de Navidad. Según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Murcia, una de las pateras ha sido localizada en Playa Larga y la otra en la Playa de Los Hierros.

Todos los ocupantes de las embarcaciones se encuentran en aparente buen estado de salud a pesar de las bajas temperaturas. Del total, 57 son varones y hay una mujer, además de 18 menores de edad.

Los inmigrantes han recibido asistencia humanitaria por parte de la Cruz Roja antes de ser entregados por la Guardia Civil a la Policía Nacional en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Cartagena.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

