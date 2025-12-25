Interceptan dos pateras con 58 inmigrantes en la costa de Lorca el día de Navidad
Un total de 57 varones y una mujer, entre los que se encuentran 18 menores, han recibido asistencia humanitaria antes de ser trasladados a Cartagena
Lorca - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Guardia Civil ha interceptado en la costa de Lorca dos embarcaciones con 58 inmigrantes irregulares a bordo durante la madrugada del día de Navidad. Según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Murcia, una de las pateras ha sido localizada en Playa Larga y la otra en la Playa de Los Hierros.
Todos los ocupantes de las embarcaciones se encuentran en aparente buen estado de salud a pesar de las bajas temperaturas. Del total, 57 son varones y hay una mujer, además de 18 menores de edad.
Los inmigrantes han recibido asistencia humanitaria por parte de la Cruz Roja antes de ser entregados por la Guardia Civil a la Policía Nacional en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Cartagena.
