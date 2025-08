Los ángeles de los vulnerables no se van de vacaciones: el Banco de Alimentos te necesita en Cabo de Palos

Mientras muchos disfrutan del descanso estival, hay quienes no bajan el ritmo, no desconectan y no cierran por vacaciones. Son los voluntarios del Banco de Alimentos de la Región de Murcia, que este próximo fin de semana del 2 y 3 de agosto estarán en el SPAR de Cabo de Palos con una misión urgente: recoger alimentos y productos básicos para quienes más lo necesitan.

"La vulnerabilidad no tiene color, no tiene momento, no tiene cartel de cerrado por vacaciones", recuerda con fuerza Juan Ayala, uno de los responsables de la entidad. Mientras miles hacen la maleta, ellos hacen hueco en el almacén para los productos que llegan… y para los que aún no llegan, pero saben que con la solidaridad de Cartagena llegarán.

Durante todo el año, pero especialmente en verano, el Banco de Alimentos sostiene a familias sin ingresos, niños sin recursos, mayores solos, personas sin red. Y también —como recientemente ha ocurrido— a trabajadores en huelga, como los de las empresas auxiliares de Navantia, que se vieron sin sueldo durante semanas y recibieron apoyo alimentario urgente gracias a la labor de estos voluntarios incansables.

COPE Algunos trabajadores de Navantia con los voluntarios

"Nos dijeron que había compañeros que se iban a quedar sin cobrar. ¿Hay posibilidad de ayudarles? Por supuesto", explica Juan. Y así se movilizó la maquinaria solidaria: permisos municipales, puntos de recogida, coordinación logística y manos dispuestas.

La donación de este fin de semana es más genérica. Lo que se recaude irá a las ONGS que serán quienes repartan entre los que necesiten su ayuda, cuya cifra no va lamentablemente en descenso. Por eso necesitan que la solidaridad vaya en aumento.

Durante los días 2 y 3 de agosto, cualquier persona que acuda al supermercado de Cabo de Palos podrá colaborar dejando alimentos no perecederos y productos de primera necesidad. ¿Qué se necesita?. De todo lo que hay en un hogar.

Aceite, conservas, leche o galletas serán bienvenidos, pero también pañales, potitos, o productos de limpieza.

"Nos dejamos siempre los pañales, la colonia, la lejía, el champú… pero todo es necesario, aunque la comida es muy importante", indica Juan.

Un gesto pequeño que cambia mucho

El año pasado, un niño de apenas 8 años donó su propia tableta de chocolate. "Quiero dársela al Banco de Alimentos", dijo a su madre cuando vio a los voluntarios. “Eso fue precioso. Los niños son la sociedad del futuro”, rememora Juan con emoción. No hay edad para ser un angelito y dar ejemplo.

Ese gesto simboliza lo que cualquiera puede hacer: dar lo que pueda, como pueda. Si no puedes ir al supermercado, puedes donar a través de Bizum al 03715, comprar online y enviar tu pedido, o incluso donar tiempo como voluntario.

El Banco siempre está abierto. "Recibimos alimentos, pero también camas, material sanitario, ropa... Lo que entre, si lo necesita otra ONG, sale", explica Juan. El Banco de Alimentos no es solo una despensa: es una red solidaria viva, que conecta recursos con necesidades sin ánimo de lucro.

Y no paran. “Desde el 1 de enero al 31 de diciembre estamos abiertos. Si entra una partida de plátanos un sábado, allá que vamos. El hambre no entiende de días libres.”

Además, puedes colaborar todo el año desde su web oficial: www.bancodealimentosregiondemurcia.org

En este verano de sol, mar y ocio, recuerda: hay quien lo está pasando mal. Y hay otros que no se rinden nunca para ayudarles. Los ángeles de los vulnerables no se van de vacaciones. Y tú puedes ser uno de ellos.