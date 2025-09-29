Manolo Lama salva a un solo jugador del Real Madrid en la derrota ante el Atlético de Madrid: "El único"

El Real Madrid llegó a la 7ª jornada de Liga con seis victorias en seis partidos y líderes en solitario. El equipo de Xabi Alonso parecía demostrar que había cambiado la actitud respecto a la temporada pasada, con una presión alta en la salida de balón, con Mbappé como auténtica estrella y goleador del equipo y con una defensa liderada por Huijsen y Carreras. Pero todo esto desapareció en el derbi madrileño, cayendo 5-2 ante el Atlético de Madrid.

EFE Los jugadores del Atlético celebran el quinto gol contra el Real Madrid

El Atlético goleó 5-2 al Real Madrid después de una primera parte muy igualada que acabó 2-2 y con una segunda en la que los rojiblancos fueron los auténticos dominadores del juego y del resultado. Simeone hizo un planteamiento casi perfecto, con Koke y Barrios dominadores del centro del campo y con Sorloth en ataque y autor de los dos primeros goles.

Xabi Alonso sorprendió dando la titularidad a Bellingham después de su operación en el hombro, pero el inglés pasó completamente desapercibido e hizo, como muchos de sus compañeros, uno de sus peores partidos en el Madrid. Mbappé volvió a marcar y, junto a Arda Güler, autor de una asistencia y un gol, los únicos que destacaron en el equipo merengue.

900/Cordon Press Los jugadores del Real Madrid, cabizbajos tras perder contra el Atlético.

Dos de los jugadores más señalados fueron Huijsen y Carreras. El central fue superado por completo por Sorloth, que marcó los dos primeros goles con dos cabezazos. El lateral izquierdo estuvo perdido desde el primer momento, tanto con balón como sin él, y sin poder frenar a Giuliano Simeone y Llorente.

manolo lama y la derrota del madrid en el derbi

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, analizó la dura derrota blanca el sábado en el Metropolitano, criticando la actitud del equipo y salvando a un solo jugador, Arda Güler:

"Una cosa es que tú no puedas presionar y otra es que pierdas duelos, que balones divididos no ganes, que juego aéreo cada vez que el Atlético Madrid colgaba un balón, ahí no estaba Xabi Alonso, ahí estaban los jugadores del Madrid que perdieron todos los duelos de cabeza. Paco señala a Carreras, que hizo un partido tremendo, de malo digo, pero Huijsen estuvo también muy mal, muy mal. Es que no hubo un solo jugador del Madrid bien, menos Arda Güler, que para mí es el único que estuvo bien. Los demás estuvieron solo justitos".