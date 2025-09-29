Dani Senabre señala la clave de la remontada del Barcelona para conseguir el liderato: "En 50 segundos"

El FC Barcelona recibía en Montjuic a la Real Sociedad con el objetivo de conseguir la victoria y convertirse en el nuevo líder de la Liga tras la contundente derrota que sufrió el Real Madrid en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid (5-2).

FC Barcelona / Cordon Press De Jong conduce el balón ante la presión de Turrientes.

Para lograr esos tres puntos, Hansi Flick se vio obligado a realizar siete cambios respecto al equipo que venció al Oviedo 1-3. Y las grandes novedades en el once titular del técnico alemán fueron Szczesny, Dro y Roony Bardghji ante las lesiones de Joan García, Gavi y Raphinha.

REMONTADA Y LIDERATO AZULGRANA EN MONTJUIC

El Barça maniató al conjunto 'txuri-urdin' con la posesión y llegaban con timidez a la portería defendida por Remiro. Aunque el portero evitó en el minuto 10 el primer gol azulgrana tras un potente disparo de Rashford.

Los minutos fueron pasando y ninguno de los dos equipos pisaba el área rival. Sin embargo, un mal despeje de Koundé lo aprovechó Barranetxea que centró al segundo palo para que Odriozola marcara a placer el 0-1 en el minuto 30.

EFE Remiro intenta taponar un disparo de Marcus Rashford durante el Barcelona - Real Sociedad.

La Real Sociedad daba la sorpresa en Montjuic, pero los pupilos de Hansi Flick se volcaron en el último tramo de la primera parte y lograron igualar el partido. Aunque antes, Remiro demostró sus grandes reflejos sacando bajo los palos un balón que golpeó en Zubeldia. Y el 1-1 lo marcó Koundé a la salida de un córner sacado por un Rashford que sigue en un gran estado de forma.

El guion del partido siguió siendo el mismo tras el descanso. El Barça dominaba y buscaba el gol, y como fruto de ese dominio encontró el 2-1. Un tanto que anotó Lewandowski después de rematar un centro preciso de Lamine Yamal que acababa de saltar al terreno de juego.

La Real Sociedad, en los minutos finales, buscó el empate y lo rozó en varias ocasiones, pero la más clara fue un disparo de Kubo que se estrelló en el larguero de la portería de Szczesny. Una jugada que fue respondida por el Barça en un contragolpe que finalizó Lewandowski reventando el travesaño 'txuri-urdin'. Pero el marcador no se movió más y el Barcelona logró la victoria para ser el nuevo líder de La Liga con 19 puntos, uno más que el Real Madrid.

DANI SENABRA VALORA LA IMPORTANCIA DE LAMINE YAMAL

Dani Senabre, durante 'el Tertulión de los domingos', analizó la remontada de l Barcelona y señaló cuál fue el punto de inflexión que cambió el partido de Montjuic. "Lamine Yamal lo ha cambiado todo en 50 segundos de partido dando la asistencia a Lewandowski", empezó diciendo el comentarista. Y agregaba seguidamente: "Más que cosas tangibles es el miedo que puede entrar en el cuerpo de los rivales con su presencia".

EFE Lamine Yamal calentando en el Barcelona - Real Sociedad.

Dani Senabre iba más allá y decía: "En realidad y contra todo pronóstico, el Barça no ha echado de menos a Lamine y, sorprendentemente, hemos visto el mejor juego del equipo sin él".

Para finalizar, comentó: "Hoy lo ha cambiado todo y ha demostrado que, por mucho que se hable de su vida personal, es uno de los mejores jugadores del mundo. Es un futbolista increíble y es uno por los que merece la pena pagar una entrada. El Barcelona puede ganar sin él, pero no hay jugadores como él en el mundo".

