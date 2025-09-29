Remontada de Alcaraz ante Ruud para meterse en la final de Tokio

Carlos Alcaraz tuvo que recurrir a su mejor repertorio para remontar la ventaja inicial del noruego Casper Ruud (3-6, 6-3 y 6-4), lograr su victoria 66 de la temporada y alcanzar la final del torneo de Tokio que disputará contra el estadounidense Taylor Fritz.

Tardó el número uno del mundo en encontrar la estabilidad. Cerró el primer set con trece errores no forzados. Demasiada ventaja para Ruud, que salió airoso de cada contratiempo y que hizo gala de su solidez. No es un jugador espectacular el noruego, pero es rocoso, competitivo. Supo aprovechar sus ocasiones y maniatar al español.

Alcaraz, a palos pero sin puntería, no aprovechó ninguno de los puntos de rotura que tuvo en esa manga. Dispuso de cinco y se le escaparon. Ruud, por contra, amarró la primera que tuvo, en el octavo juego. Y se colocó con 5-3. No dejó escapar la ocasión y se apuntó la primera manga.

El español aprendió la situación y su reacción fue contundente. Consiguió la primera rotura al inicio del segundo set. Se puso con 3-0 y no cedió en su ventaja. El partido llegó al parcial decisivo. Ya había tomado carrerilla. Había encontrado la calma, la pausa, la paciencia.

El punto de inflexión llegó en el cuarto juego de la manga decisiva. Alcaraz sacó adelante un 15-40 amenazante. Resistió. Mantuvo el tipo y, a continuación, arrebató el saque a Ruud. Ahí acabó el partido. Cada uno conservó el saque y Alcaraz ganó en tres sets.

El murciano, de 22, años alcanzó, por primera vez en su carrera, las 66 victorias en un mismo año y se situó en la décima final del curso, la novena consecutiva, en busca del octavo trofeo del 2025.

Se topa Alcaraz con el estadounidense Taylor Fritz, el último que le ha derrotado. No fue en el circuito, donde acumula diecisiete victorias seguidas, desde que perdió con Jannik Sinner en la final de Wimbledon. Cayó contra Fritz en la Laver Cup, hace ocho días.

El estadounidense se impuso a su compatriota Jenson Brooksby por 6-4 y 6-3.