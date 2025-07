Alimenta tu piel para protegerla del sol todo el año: consejos de un experto en nutrición

Todo el mundo, en mayor medida, quiere una piel luminosa y que no haga que se aparente más edad a través de esas desagradables arruguitas. Sin embargo, no es solo una cuestión de tratamientos y cremas. También en la dieta diaria hay ingredientes que ayudan. Además, no se trata de un motivo exclusivamente estético, sino para evitar otros problemas de salud.

Aunque en verano solemos prestar más atención a la protección de nuestra piel, cuidar su salud no debe limitarse solo a esta estación. Víctor Serrano, experto en nutrición y dietética, nos explica cómo la alimentación y la hidratación juegan un papel fundamental para proteger la piel desde dentro y ayudarla a enfrentar los daños solares de forma natural. Nutrición para una piel sana y protegida

La piel es nuestra carta de presentación, y mantenerla saludable es una prioridad para todos. No solo es importante protegerla externamente con cremas solares, sino también internamente, a través de los nutrientes que ingerimos.

cómo tomar el tomate

Uno de los nutrientes clave que nos ayudan a defender la piel del sol es el licopeno, presente en alimentos como el tomate, la sandía y el pomelo rosa. Este antioxidante protege del daño oxidativo causado por la radiación solar y puede reducir el riesgo de quemaduras.

"Para absorber mejor el licopeno, se recomienda consumir el tomate cocido o en salsa", explica el experto en nutrición, que también recomienda otro clásico que se utiliza mucho en verano con diferentes motivos.

El betacaroteno, precursor de la vitamina A, está presente en las zanahorias, batata, calabaza y albaricoques. "Además de proporcionar un tono dorado natural a la piel, ayuda a fortalecer la barrera cutánea. Sin embargo, es importante consumirlo con moderación para evitar la carotenodermia, un efecto reversible que causa una coloración amarillenta en manos y pies" explica Serrano.

Vitamina C para un colágeno fuerte

"La vitamina C, presente en cítricos como el limón y el kiwi, fresas, brócoli y pimientos, es fundamental para la síntesis y reparación del colágeno, la proteína que da soporte y elasticidad a la piel". La exposición prolongada al sol destruye el colágeno, acelerando el envejecimiento, por lo que consumir vitamina C ayuda a ralentizar este proceso, tal y como explica el nutrionista.

Los ácidos grasos esenciales omega-3, especialmente EPA y DHA, se encuentran en el pescado azul como salmón, sardinas y caballa, además de en semillas de lino, chía y nueces (aunque estos últimos con menor eficacia). "Estos ácidos grasos ayudan a reducir la inflamación causada por la radiación solar, mantienen la piel hidratada y elástica".

Los polifenoles y flavonoides, presentes en frutos rojos (fresas, moras, arándanos), cacao puro y té verde, "actúan como antioxidantes que neutralizan los radicales libres generados por la exposición solar".

El poder del color en la alimentación

Víctor Serrano recomienda incluir en la dieta frutas y verduras de colores variados, ya que cada color aporta distintos antioxidantes y nutrientes que en conjunto protegen y nutren la piel. Este sencillo truco es clave para mantener una dieta equilibrada y rica en compuestos beneficiosos.

Ofrece una serie de recomendaciones prácticas para cuidar la piel y que pasan por Consumir al menos dos raciones de pescado azul por semana para asegurar una ingesta adecuada de omega-3.

Beber agua en abundancia, especialmente en verano, para mantener la hidratación cutánea.

En caso de sudoración excesiva y sin problemas de tensión arterial, añadir un poco de sodio en la dieta para ayudar a retener líquidos.

Evitar el consumo de alcohol y alimentos ultraprocesados que aumentan el estrés oxidativo.

Limitar la exposición solar directa y utilizar siempre protector solar con factor 50, reaplicándolo cada dos horas durante la exposición prolongada.

Aunque el sol es necesario para nuestra salud y bienestar, su exceso puede dañar nuestra piel y acelerar su envejecimiento. Por eso, combinar una dieta rica en nutrientes protectores con hábitos responsables de exposición solar es la mejor fórmula para lucir una piel sana y radiante durante todo el año.