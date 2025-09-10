El viento amaina y se subirá a la cima de El Morredero

Tras un nuevo esperpento este martes en Galicia, La Vuelta a España pudo sufrir un nuevo revés en este caso por culpa del fuerte viento. Según informaba Heri Frade, en la mañana de este miércoles no era seguro que la etapa pudiera acabar en el alto de El Morredero, como estaba previsto, a causa de las rachas de aire que estaban impidiendo poder montar la meta.

La carrera se está viendo perjudicada por las protestas contra la presencia del Israel Premier Tech en la prueba y que ya han obligado a suprimir el final de dos etapas: la 11ª en Bilbao y la 16ª en Castro de Herville. La organización llegó a tener lista una alternativa y plantear la posibilidad de que se finalizará a 5 kilómetros de la cima, pero finalmente el viento ha amainado y se ha podido montar la meta por lo que se llegará sin problemas a los 1.750 metros de altura de esta montaña leonesa.

Esta 17ª etapa transcurre por una de las zonas más afectadas por los incendios de este verano en nuestro país. Arrancaba en O Barco de Valdeorras y finalizaba en el Alto de El Morredero después de 143 kilómetros de recorrido.