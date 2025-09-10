Sonia Bermúdez se presenta con un mensaje para Jenni Hermoso: "No voy a descubrir quién es"

La nueva seleccionadora femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, agradeció este miércoles "la confianza" para haber sido elegida en este puesto en sustitución de Montse Tomé y dejó claro que se siente "cómoda con la exigencia", que cuenta con "bagaje" y que sabe "los retos" que le esperan al frente del "mejor equipo del mundo", considerando que le resultará "positivo" haber jugado con varias de las internacionales.

"Me gustaría agradecer al presidente Rafael Louzán y a todo el equipo de trabajo que forman la federación y que lideran este proyecto la confianza depositada en mí para liderar este cargo y que podamos seguir trabajando juntos", señaló Bermúdez en su presentación oficial como nueva seleccionadora de la campeona del mundo hasta 2027, año del Mundial de Brasil.

La exfutbolista recordó que tuvo "la suerte de jugar una Eurocopa y un Mundial" y admitió que este era "uno de los días más importantes" de su carrera deportiva. "Y lo quiero disfrutar al máximo, sabiendo la exigencia y lo retos que tenemos por delante. Queremos seguir ganando títulos, queremos ganar la segunda Liga de Naciones, queremos la segunda estrella. Sabemos que vamos a entrenar a las mejores jugadoras del mundo, al mejor equipo del mundo, al número uno en el ranking FIFA", añadió.

Bermúdez no escondió que tienen "retos superilusionantes". "Ahora en noviembre tenemos la semifinal de la Liga de Naciones contra Suecia y en diciembre ojalá una final, vamos a luchar por ello. Y luego a partir de enero tenemos la clasificación para el Mundial de Brasil en 2027. Lo vuelvo a decir, queremos la segunda estrella, la segunda Nations y seguir siendo las mejores", detalló.

Sobre como fue su contratación, resaltó que estaba "motivada" ante este "privilegio" de dirigir a un equipo en el que buscan "la excelencia". "La nueva España siempre se puede mejorar. Creo que el fútbol y la vida evolucionan, venimos con muchísimas ganas de seguir mejorando. Sé que las jugadoras son muy competitivas y el 'staff' que tengo tiene unos perfiles espectaculares, con muchas fortalezas que se irán descubriendo con el día a día en el trabajo", declaró la seleccionadora.

"Llevo cuatro años formándome en las categorías inferiores para descubrir talentos. Me sentía preparada para cualquier reto y voy a intentar contestar con mucho trabajo, con muchos éxitos, que es lo que queremos", agregó la nueva seleccionadora que no ha hablado "recientemente" con Montse Tomé, a la que felicitó por su trabajo. "Sólo te puedo responder que las decisiones las toma la federación", puntualizó preguntada por la no continuidad de la asturiana pese a alcanzar la final de la Eurocopa de Suiza.

Bermúdez sabe que "se ha hablado mucho de la experiencia" que posee para dirigir a la campeona del mundo. "He jugado 20 años en la elite, he podido jugar una Eurocopa y un Mundial y en las mejores ligas de España y fuera también. Creo que eso te da un bagaje para sentarte aquí y poder asumir este cargo", subrayó al respecto.

Además, advirtió que cuando se retiró tuvo "opciones" de entrenar en Primera, Segunda y en el extranjero, pero que tomó "el camino" de las categorías inferiores de la RFEF que le han permitido tener "un bagaje ahora espectacular con las categorías inferiores".

"COMENZAMOS DE CERO, NO VOY A DESCUBRIR QUIÉN ES JENNI HERMOSO"

La exjugadora aseguró que ha "hablado" con varias de las internacionales, pero prefirió esperar a su primera lista para hablar de nombres propios como los de Mapi León o Jenni Hermoso. "Yo no voy a descubrir quién es Jenni Hermoso, es una leyenda, la máxima goleadora histórica de la selección y ahora mismo está compitiendo en México. He compartido vestuario con ella, pero tendréis que esperar a la lista", zanjó.

Cordon Press Jenni Hermoso celebrando un gol con España

"Comenzamos de cero. Yo también empiezo de cero y vamos a intentar traer a las mejores para poder ganar esa Liga de Naciones. Estoy continuamente trabajando para que podamos sacar el rendimiento, traer a las mejores y acertar con la lista", sentenció al respecto, al tiempo que celebró tener ahora "recursos diferentes" a los de su etapa como internacional de la que se mostró "francamente orgullosa". "Ahora la federación hace un esfuerzo espectacular para que no nos falte de nada", profundizó.