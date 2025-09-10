El 'revés' de Simeone a Juanma Castaño cuando le pregunta por el juego del Barça: "¿Y si vos estuvieras en la SER?"

Diego Pablo Simeone pasó este martes por los micrófonos de El Partidazo de COPE. El entrenador del Atlético de Madrid se sometió a las preguntas de Juanma Castaño y todo su equipo de tertulianos y habló no solo de la actualidad de su equipo, sino también de cómo ve LaLiga y, como no, de las últimas polémicas arbitrales.

el mal comienzo de su equipo

El Atlético de Madrid no ha empezado con buen pie la temporada y el Cholo es consciente de ello. El equipo ha hecho un millonario desembolso en el mercado de fichajes para tratar de competir con Real Madrid y Barcelona. Se han gastado 176 millones de euros para traer a Baena, Ruggeri, Hancko, Nico González, Marc Pubill, Almada, Johnny Cardoso, Raspadori, Musso y Lenglet.

Sin embargo, el equipo acumula dos puntos de nueve posibles y ya está a 7 en la tabla de un Real Madrid que lo ha ganado todo. Es el peor comienzo de la era Simeone y el argentino es consciente de ello: "Esta semanas he estado jodido, muy jodido. La responsabilidad que tenemos es cada día más grande y la responsabilidad que tengo con la gente que confía en nosotros es enorme. No quiero justificar haber sumado dos puntos de nueve porque no tiene justificación. Aceptamos la crítica, pero te aseguro que no todo está mal".

el enfado de la afición

Después de unos años siendo terceros y lejos de los títulos la afición exige un paso hacia delante. Tras el empate (1-1) con el Elche en el primer partido como locales en el Metropolitano hubo pitos y una parte de la grada lleva tiempo exigiendo a los rojiblancos que jueguen mejor. Quieren ganar y, además, hacerlo bonito.

la respuesta de simeone a los críticos

Sobre el estilo de juego habló Simeone en El Partidazo con Juanma Castaño. El Cholo aseguró que “el equipo que más me gusta jugando al fútbol es el FC Barcelona”, pero dejó claro que por mucho que se lo pidan el Atlético de Madrid no puede jugar como lo hace el equipo de Hansi Flick: "Tiene un equipazo y un equipo que juega en equipo".

"No puedo jugar como ellos porque juegan distinto. Tienen otras características de futbolistas y uno tiene que hacer que las características de sus futbolistas rindan de la mejor manera posible. Los mejores entrenadores somos aquellos que logramos explotar la mejor versión de cada futbolista", aseguró al respecto.

Preguntado por cómo jugaría si estuviera en el Barcelona no quiso mojarse y afirmó "no estoy" en varias ocasiones antes de lanzarle una cuestión a Juanma Castaño: "¿Si tú estuvieras en la Ser trabajarías igual?" La respuesta del director de El Partidazo fue clara y entre risas: "Si. Otra cosa es lo que duraría, pero diría lo mismo".

COPE Diego Pablo Simeone, con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE

canales de whatsapp