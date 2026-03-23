La plantilla de Tubos Reunidos se moviliza este martes en Amurrio, donde se reunirá la Mesa por la Industrialización de Aiaraldea

Trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio se movilizarán este martes en esta localidad, coincidiendo con la reunión prevista de la Mesa por la Industrialización de Aiaraldea.

Según han manifestado fuentes sindicales, la movilización tendrá lugar a las nueve y media de la mañana por parte de la plantilla, que se encuentra de huelga indefinida por las medidas anunciadas por la empresa, entre ellas un ERE de 301 personas, que, según la empresa, se ha cubierto con adscripciones voluntarias.

Además, el próximo miércoles Inspección de Trabajo ha citado a lo sindicatos con motivo del informe que debe presentar, como es habitual, cuando se plantea un ERE. Las centrales sindicales han anunciado que se concentrarán y manifestarán en las inmediaciones de la sede de Inspección en Vitoria-Gasteiz. Del mismo modo, el viernes tienen previsto trasladar sus protestas a Llodio.