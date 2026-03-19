ESK critica que Tubos Reunidos condicione las salidas incentivadas a que se logre financiación y no se impugne el ERE

El sindicato ESK ha denunciado que la empresa Tubos Reunidos supedita las condiciones económicas de las 301 salidas incentivadas previstas en sus plantas de Amurrio y Trapagaran a varios factores, entre ellos la obtención de financiación y la ausencia de impugnaciones del expediente de regulación de empleo (ERE), tanto a nivel colectivo como individual.

Asimismo, según el sindicato, en caso de que dichas impugnaciones prosperen y la justicia declare el ERE improcedente o nulo, "tampoco se respetarán esas condiciones".

En un comunicado, ESK advierte de que este planteamiento implica que, incluso si la compañía logra la financiación necesaria, las condiciones económicas quedarían sin efecto si los tribunales fallan en contra del ERE.

extorsión, chantaje y manipulación

El sindicato califica esta situación como una práctica de “extorsión, chantaje y manipulación” por parte de la empresa, con el objetivo de forzar a la plantilla a adherirse al proceso sin margen suficiente para analizar las condiciones. "Obligan a firmar telemáticamente un documento con plazo hasta el 20 de marzo, sabiendo que no es posible consultar legalmente los pormenores de dicha adhesión", critica.

Por ello, ESK sostiene que no debería aceptarse la firma de un documento "que no permite un tiempo realmente efectivo para poder consultar y tomar una decisión realmente voluntaria, que no sea fruto de la presión y del chantaje".