Ya disponibles las entradas gratuitas para la exposición de la boda de Carlos V

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que desde este jueves, 26 de marzo, se pueden obtener las entradas gratuitas para la gran exposición conmemorativa del quinto centenario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal. La muestra, ubicada en el Espacio Santa Clara, podrá visitarse hasta el próximo 30 de mayo y se enmarca en la programación impulsada por el Consistorio para celebrar uno de los acontecimientos de mayor relevancia en la historia de la ciudad.

Un viaje a la Sevilla de 1526

La exposición transporta al visitante a la madrugada del 11 de marzo de 1526, cuando el Real Alcázar fue testigo del matrimonio religioso entre Carlos V e Isabel de Portugal. Este enlace no fue solo un evento social, sino un acto que situó a Sevilla en el centro político, diplomático y simbólico de la Europa de su tiempo, consolidando su posición como una metrópoli global.

En pleno siglo XVI, Sevilla era ya la capital económica del imperio y el gran puerto del comercio con el Nuevo Mundo. La ciudad se había convertido en un espacio privilegiado para el intercambio de ideas, culturas, objetos y lenguajes artísticos, un verdadero universo en ebullición cuyo espíritu captura ahora el proyecto expositivo, estableciendo un diálogo entre las obras y el valor patrimonial del propio Espacio Santa Clara.

Tesoros de un imperio

Comisariada por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, Alfredo Morales, la muestra se articula en tres grandes ámbitos temáticos: Amores reales. La boda imperial; Lisboa y Sevilla, capitales de ultramar y Sevilla universo artístico. Esta estructura permite una aproximación detallada no solo al enlace, sino también al contexto político y cultural de la época.

El recorrido reúne un excepcional conjunto de documentos, pinturas, esculturas, textiles y libros de incalculable valor. Entre las piezas más destacadas se encuentran una figura de oro inca del Museo de América, la capa pluvial llamada de Carlos V procedente de la Catedral de Sevilla y el imponente retrato de Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal, una copia de Rubens del original de Tiziano que pertenece a la Fundación Casa de Alba.

Entradas gratuitas: cómo y dónde

Las entradas pueden obtenerse sin coste alguno de dos maneras. La primera es a través de la web del ICAS, y la segunda, de forma presencial en las taquillas físicas ubicadas en la Real Fábrica de Artillería. Estas taquillas operan de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

También se podrán recoger directamente en el Espacio Santa Clara durante su horario de apertura, de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. Es importante tener en cuenta los horarios especiales durante la Semana Santa y la Feria de Abril, cuando las taquillas de la Real Fábrica de Artillería abrirán de 10:00 a 15:00 horas, permaneciendo cerradas el Jueves y Viernes Santo, así como el Miércoles de Feria. Se recomienda consultar la web para posibles actualizaciones.

Con esta propuesta, Sevilla aspira a ofrecer una de las grandes citas culturales de la primavera. La exposición representa una oportunidad única para acercar al gran público, a través de un relato expositivo de gran valor divulgativo, a un episodio que no solo marcó la historia de la ciudad, sino que resonó en todo el mundo conocido.