Un contrapicado ante Madre de Dios de la Misericordia, una petalada, una gloria rociera... COPE Jerez presenta su cartel para la Semana Santa 2026

A Jerez de la Frontera le faltaba un cartel para anunciar la Semana Santa 2026. Y ha sido preciso esperar a nuestro último 'Carrera Oficial' de esta Cuaresma para descubrirlo y presentarlo. Ahí está, de la mano de su autor Mario González Garrido, del director provincia de la Cadena COPE David Santos Aláez y el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, José Manuel García Cordero. Disfrútalo. Y disfruta también aquí la totalidad de nuestro espacio cofradiero.

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Carrera Oficial' 25-03-26

La obra descubierta es una fotografía muy oportuna que, a las plantas de Madre de Dios de la Misericordia, la titular mariana de la Hermandad del Transporte. Un contrapicado muestra el frontal del paso de palio, enseñando muy bien la gloria del techo de palio que ocupa una efigie de la Virgen del Rocío, mientras luce la petalada que se estaba viviendo en ese momento en la plaza de Rafael Rivero en el Domingo de Ramos de la pasada Semana Santa 2025.

Mario González Garrido Cartel 'Carrera Oficial' 2026

Este es el cartel que, patrocinado por Fariña y con la colaboración de Copicentro, puedes recoger en este segundo establecimiento, en la jerezana calle Paúl.