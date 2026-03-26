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Un contrapicado ante Madre de Dios de la Misericordia, una petalada, una gloria rociera... COPE Jerez presenta su cartel para la Semana Santa 2026

Se trata de una obra fotográfica del joven Mario González Garrido que ha sido presentada en el último 'Carrera Oficial' de esta Cuaresma en el que se ha analizado la celebración a apenas tres días vista de su inicio

Cartel 'Carrera Oficial' 25-03-26: su sutor mario González, nuestro director David Santos y el presidente de la Unión de Hermandades José Manuel García

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Cartel 'Carrera Oficia 26': su sutor Mario González, nuestro director David Santos y el presidente de Consejo José Manuel García

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura97:18 min escucha

A Jerez de la Frontera le faltaba un cartel para anunciar la Semana Santa 2026. Y ha sido preciso esperar a nuestro último 'Carrera Oficial' de esta Cuaresma para descubrirlo y presentarlo. Ahí está, de la mano de su autor Mario González Garrido, del director provincia de la Cadena COPE David Santos Aláez y el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, José Manuel García Cordero. Disfrútalo. Y disfruta también aquí la totalidad de nuestro espacio cofradiero.

Carátula CARRERA OFICIAL
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Gabriel Álvarez

'Carrera Oficial' 25-03-26

La obra descubierta es una fotografía muy oportuna que, a las plantas de Madre de Dios de la Misericordia, la titular mariana de la Hermandad del Transporte. Un contrapicado muestra el frontal del paso de palio, enseñando muy bien la gloria del techo de palio que ocupa una efigie de la Virgen del Rocío, mientras luce la petalada que se estaba viviendo en ese momento en la plaza de Rafael Rivero en el Domingo de Ramos de la pasada Semana Santa 2025.

Cartel 'Carrera Oficial' 2026

Mario González Garrido

Cartel 'Carrera Oficial' 2026

Este es el cartel que, patrocinado por Fariña y con la colaboración de Copicentro, puedes recoger en este segundo establecimiento, en la jerezana calle Paúl.

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