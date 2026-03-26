Huesca más inclusiva cumple diez años.

En estas últimas horas se ha celebrado una nueva comisión de seguimiento del proyecto Huesca más inclusiva, promovido por el Ayuntamiento de Huesca, la Fundación “la Caixa”, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, la Comarca de Sobrarbe, el Ayuntamiento de Sabiñánigo y CADIS Huesca y que cuenta con la colaboración de Avanza.

En la actualidad se ha puesto en marcha un nuevo grupo de trabajo socio-sanitario. Se trata del sexto del proyecto de Huesca más inclusiva, orientado a reforzar la coordinación entre los ámbitos social y sanitario,

Es un logro que no hubiera sido posible sin los aliados con los que cuenta el proyecto" Marta Peña Gerente de CADIS

Un proyecto que en este 2026 cumple una década de trabajo trabajando por la inclusión. Una inclusión “que ya está en la conversación, al igual que la accesibilidad, y que ha trascendido a toda la provincia gracias a Huesca más inclusiva”. Ese es, en palabras de Marta Peña, gerente de CADIS Huesca, el gran valor obtenido tras una década de trabajo. Es un logro que no hubiera sido posible “sin los aliados con los que cuenta el proyecto, que suma en la actualidad más de 50 alianzas entre organismos, entidades e instituciones.

COPE Huesca más inclusiva

Han asistido a esta nueva reunión de seguimiento del proyecto Lorena Orduna alcaldesa de Huesca, Marta Escartín concejala delegada del Área de Acción Social, Familia y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca, Carlos Oliván director provincial del IASS Huesca, Sandra Usón delegada en Aragón y la Rioja de la Fundación ”la Caixa”, Sara Malo directora del Secretariado del Campus de Huesca de Unizar, Rosana Portaña responsable de calidad de Avanza, Beatriz Celorrio responsable de accesibilidad y educación de CADIS Huesca, Arancha Vega responsable de Comunicación, Ana García-Carpintero vicepresidenta de CADIS Huesca, Yolanda Abadía miembro de la Junta de CADIS Huesca y Marta Peña, gerente de la Coordinadora.

La reunión ha permitido hacer balance de los avances alcanzados y de los objetivos por cumplir en este 2026 y reafirmar el compromiso de todas las entidades implicadas con el objetivo común que persigue el H+i: conseguir avances significativos en la inclusión de las personas con discapacidad y/o dependencia.

El proyecto, que aborda de manera transversal distintos ámbitos clave como la accesibilidad universal, el empleo, la educación inclusiva, la cultura y creatividad, la gastronomía inclusiva y la sensibilización social, se sigue consolidando como referente de colaboración entre instituciones, entidades sociales y empresas.

COPE Huesca más inclusiva

Prueba de este intenso trabajo en red es, por ejemplo, la puesta en marcha del nuevo grupo sociosanitario, o el constante incremento de nuevos colaboradores que se suman al impulso de iniciativas en accesibilidad, educación o creatividad.

La hoja de ruta para este 2026 la va a marcar el aniversario del proyecto. Diez años que la Coordinadora planea conmemorar a través de la celebración de diez actos, cada uno de ellos relacionado con diferentes áreas de trabajo.