La Pasión Viviente de Cáceres se renueva con un Jesucristo "más humano" y un recorrido con sorpresas

La séptima edición de la Pasión Viviente de Cáceres llega este jueves, 26 de marzo, a las 20:00 horas con importantes novedades para consolidarse como una de las citas más multitudinarias de la Semana Santa. Con una previsión de más de 11.000 espectadores, la representación estrena al director Solo Yoni y al actor José Ferramos en el papel de Jesucristo, buscando ofrecer una visión renovada y más cercana del relato. El evento, que cuenta con más de 200 participantes, transforma el casco histórico de la ciudad en un gran escenario al aire libre.

Un Jesucristo más cercano y terrenal

El nuevo director, Solo Yoni, ha explicado que su principal aportación es presentar a "un Jesucristo más cercano, más humano, más alejado de esa divinización que tenemos del personaje, y ponerle los pies en la tierra". El objetivo es que el público pueda empatizar con las dudas y la humanidad del protagonista. Esta visión es compartida por el actor José Ferramos, quien ha destacado la importancia de "encarar este personaje desde la humanidad, desde esta cosa no tan divina, sino la cosa humana de de una persona que duda ante lo que se le viene".

Ferramos, que a sus 33 años coincide con la edad de Cristo, ha subrayado también el valor del elenco, compuesto en su mayoría por aficionados. "Es importante el personaje colectivo del pueblo, que al final creo que está al mismo nivel de importancia que Jesús en esta propuesta", ha señalado, agradeciendo el esfuerzo y el respeto al proceso de todos los participantes. Su trabajo se ha centrado en el aspecto físico para transmitir el cansancio y el dolor del viacrucis.

Novedades en un recorrido con 28 escenas

El recorrido de este año, que se ha reducido a unas dos horas de duración, introduce cambios significativos en sus 28 escenas. La representación comenzará en el Arco de la Estrella con una escena de un mercado a la que el público no podrá acceder. Otra novedad será la escena del ahorcamiento de Judas, que se representará en un árbol de la plaza Conde de Canilleros, y se añadirá una escena nueva: las negaciones de Pedro, a los pies de la imagen del santo en Santa María.

Una de las modificaciones más llamativas será en la escena de Herodes, que se traslada al Jardín de los Ulloa y tampoco contará con acceso para el público. Los espectadores "van a poder disfrutar como si fuera una obra de radioteatro, simplemente escuchando lo que les llega por megafonía y utilizando el gran poder de la imaginación", ha detallado el director. Además, las narraciones en off se han integrado en la propia acción para dar más fluidez al espectáculo, que concluirá en San Mateo con una escena de reconocimiento a todo el elenco.

Un motor cultural y económico para Cáceres

La Pasión Viviente no es solo un evento cultural, sino también un importante motor económico para la ciudad, que dinamiza la hostelería, el comercio y el turismo. El presidente de la asociación, Enrique Harto, ha destacado que la representación tiene eco fuera de la ciudad, con otras localidades interesadas en el formato. El presupuesto se compone de una aportación de 7.700 euros del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica y unos 5.000 euros recaudados por la asociación y entidades privadas.

Desde la organización se ha recomendado al público que elija con antelación la zona desde la que desea ver la representación y planifique su movilidad, debido a la angostura de las calles del casco histórico. La retransmisión en directo, a cargo de TuSemanaSanta.com, contará también con una pantalla en el Foro de los Balbos para quienes no puedan seguir el recorrido completo.