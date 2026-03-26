La V Carrera solidaria Ruta 091 ayuda a la Fundació Miquel Jaume del Palma Futsal

La Policía Nacional en Baleares sigue acercándose a la ciudadanía a través del deporte. Ya hace cinco años que se celebra la Carrera solidaria Ruta 091, una prueba popular que reúne a casi 2.000 atletas en las calles de Palma.

En esta edición 2026, la quinta edición de la carrera que se celebra el 12 de Abril, tendrá salida y meta como novedad en el Parc de la Mar de Palma. La carrera pasará por calles emblemáticas de la capital balear y tiene un recorrido de ocho kilómetros.

También hay una caminata solidaria de 3km para aquellos que prefieran algo más tranquilo y menos competitivo, así como carreras infantiles. La inscripción cuesta 15 euros, también hay un dorsal 0 para aquellos que quieran colaborar, en esta ocasión se destina a la Fundació Miquel Jaume del Palma Futsal.

Presentación en el RCNP.-

La Jefatura Superior de Policía de Illes Balears presentaba esta carrera solidaria en la sala Magna del Real Club Náutico de Palma, acudía a apoyar la prueba el presidente del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado. También estaba presente el director general de deportes del IME (Ayto Palma), David Salom. Encabezaba la presentación el comisario provincial de policía Jorge Matías.

¿Qué es la carrera 091?

La Ruta 091 es un conjunto de carreras solidarias organizadas por la Policía Nacional y cuyos beneficios se destinan siempre a asociaciones e instituciones que trabajan por las personas más desfavorecidas de la sociedad española habiéndose escogido para esta edición a la Fundación Miquel Jaume Palma Futsal, y a los que se donará la totalidad de la recaudación.

Asimismo, se pretende lograr un acercamiento desde el deporte de la Policía Nacional al ciudadano y dar visibilidad al 091 como teléfono de emergencias.

Exhibiciones.-

Con el mismo deseo que la ciudadanía disfrute de la causa solidaria, además del evento deportivo de la carrera, en el mismo recinto, se instalarán desde las 9h de la mañana, distintas carpas y stands de los patrocinadores y de Unidades Policiales como el Helicóptero, los Guías Caninos, Subsuelo, drones y antidrones, vehículos policiales, y un largo etc. Y se realizarán diferentes exhibiciones.

También se realizarán distintos sorteos de regalos donados por los colaboradores, juegos tradicionales, recorrido de obstáculos para niños, pinta caras, animación con dimonis, batucada, DJ, speaker, foodtracks, photocall, etc. Todo ello, como he dicho, para que la ciudadanía disfrute de un gran día.

Desde la Jefatura se agradece a todos los patrocinadores su contribución y a los compañeros y compañeras de Policía Nacional pues todos y cada uno de ellos hacen posible que esta carrera se pueda celebrar.

Las pruebas.-

La Ruta 091 Palma 2026 se compondrá de varias distancias con salida y llegada en Parc de la Mar:

• 09:30 H 8 KM CARRERA COMPETITIVA (+16)

• 09:40 H 3KM CAMINATA SOLIDARIA NO COMPETITIVA (SIN RESTRICCIONES)

• 11:00 H CARRERA NIÑOS 0-3 AÑOS

• 11:10 H CARRERA NIÑOS 4-7 AÑOS

• 11:20 H CARRERA NIÑOS 8-11 AÑOS

• 11:30 H CARRERA NIÑOS 12-15 AÑOS

• DORSAL CERO (COLABORACIÓN SOLIDARIA + CAMISETA).