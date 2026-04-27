Dr. Carlos Egea: "La mejor manera de no dormir es empeñarse en querer dormir"

El neumólogo Carlos Egea, jefe de neumología de la OSI Araba, ha sido reelegido por unanimidad como presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES), que agrupa a más de 30.000 profesionales. Su reelección coincide con un momento en que España es uno de los países con mayor consumo de pastillas para dormir, una realidad que Egea atribuye a malos hábitos y a la falta de conciencia sobre la importancia del descanso.

Según el experto, aunque el insomnio crónico afecta a un 13% de la población, los malos hábitos de sueño de lunes a viernes se extienden hasta el 60%. "Tenemos un margen de mejora increíble", asegura Egea, quien subraya que la solución para la mayoría de la gente pasa por reeducar sus rutinas y mejorar la higiene del sueño.

Dr. Carlos Egea, prestigioso neumólogo especialista en sueño

La ciencia frente a los malos hábitos

Egea explica que, aunque uno puede preferir " el pintxopote con luz a levantarse con sol", la ciencia es clara. "Tiene que saber que levantarse con luz y ir a trabajar con luz a primera hora, le marca todo el día", afirma. Para el doctor, es una cuestión de conocimiento científico que luego cada individuo puede elegir aplicar o no en su día a día.

Esta convicción ha llevado a la FESMES a trasladar sus preocupaciones al Congreso de los Diputados, pidiendo que se regulen los horarios. Egea lo considera un "granito de arena" para que los legisladores "sean conscientes de que eso pueden hacer que este país mejore".

Reeducar el sueño antes que medicar

La mejor manera de no dormir es quererse dormir, repitiendo ´quiero dormirme, quiero dormirme´" Dr. Carlos Egea, reputado neumólogo especialista en el sueño

Uno de los mayores obstáculos para conciliar el sueño es la propia obsesión por lograrlo. "Es la mejor manera de no dormir, repetirse a sí mismo "quiero dormirme, quiero dormirme, quiero dormirme", advierte el especialista. Insiste en que no existe un interruptor y que es fundamental prepararse para ir a la cama en un ambiente de paz, con oscuridad y una temperatura adecuada.

Antes de recurrir a la farmacología, Egea defiende un cambio en la "cultura de ir a la cama". Para los casos que sí lo requieren, existen tratamientos médicos no farmacológicos, como la terapia cognitivo conductual, y, en última instancia, fármacos de nueva generación.

El mejor ansiolítico de los problemas es el sueño" Dr. Carlos Egea, especialista en el sueño

El doctor recuerda que la noche no arregla los problemas, sino que el descanso es la mejor herramienta para afrontarlos. "El mejor ansiolítico de los problemas es el sueño", sentencia. Por ello, recomienda establecer rutinas, como mantener un horario regular de sueño incluso los fines de semana, no cenar abundantemente y desconectar de las preocupaciones diarias antes de meterse en la cama.