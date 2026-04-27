¿Cuándo y dónde votar en las elecciones al rectorado de la Universidad de Valladolid?

Un total de 27.540 miembros de la comunidad universitaria de la UVa están llamados a participar este martes, 28 de abril, en las elecciones para elegir al próximo Rector o Rectora y a los representantes en el Claustro, el máximo órgano de representación de la institución. Del censo total, 3.357 son profesores e investigadores, 23.000 son estudiantes (20.318 de grado, 1.570 de máster y 1.112 de doctorado) y 1.183 son trabajadores del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

Tres candidatos al Rectorado

En estas elecciones se presentan tres candidatos para dirigir la Universidad de Valladolid. Los aspirantes son Carlos Alberola, catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones; Carmen Camarero, catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados, y Pilar Garcés, catedrática de Filología Inglesa. Será proclamado Rector o Rectora quien logre en esta primera vuelta el apoyo de más de la mitad de los votos ponderados. Si nadie lo consigue, se celebrará una segunda vuelta el 14 de mayo entre los dos candidatos más votados.

Renovación del Claustro

La jornada electoral sirve también para elegir a los 300 miembros que componen el Claustro de la Universidad de Valladolid. Este órgano está formado por 183 profesores, 84 estudiantes (74 de grado, 6 de máster y 4 de doctorado) y 33 trabajadores del PTGAS. Cada colectivo vota a los representantes de su propio cuerpo y circunscripción electoral, con la particularidad de que los profesores figuran en listas abiertas.

Mañana votamos en la UVa para elegir a nuestro Rector o Rectora y al Claustro

🗳️ 27.540 personas convocadas

⏰ De 10:00 a 19:00 horas

📍 60 mesas electorales en los cuatro campus

🎓 Tres candidatos a Rector o Rectora: Carlos Alberola, Carmen Camarero y Pilar Garcés

¡Participa!… pic.twitter.com/pRRX7eDEug — Gabinete de Comunicación Universidad de Valladolid (@UVa_es) April 27, 2026

Jornada electoral y resultados

La votación se desarrollará en 60 mesas electorales repartidas en los cuatro campus, que abrirán de 10:00 a 19:00 horas. En Valladolid se han dispuesto 35 mesas con 131 urnas, en Soria 9 mesas con 31 urnas, en Palencia 8 mesas con 26 urnas y en Segovia 8 mesas con 28 urnas. Aunque el voto anticipado por Registro finalizó este lunes, la comunidad universitaria podrá ejercer su derecho durante toda la jornada del martes.

Se espera que los primeros datos provisionales sobre la elección a Rector se conozcan sobre las diez de la noche. La presidenta de la Junta Electoral los comunicará en una rueda de prensa en el Palacio de Santa Cruz. Sin embargo, los resultados detallados del Claustro, debido a su complejidad, no se esperan hasta el día siguiente, el miércoles 29 de abril.