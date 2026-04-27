ELA convocará una huelga indefinida en Avanza Movilidad Gipuzkoa: denuncia el "incumplimiento del preacuerdo" de octubre

El sindicato ELA ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en el servicio de transporte de viajeros por carretera Avanza Movilidad Gipuzkoa (Lurraldebus). La decisión llega ante lo que consideran un "incumplimiento del preacuerdo" que fue alcanzado por este sindicato y UGT con la empresa el pasado mes de octubre.

Un conflicto sin resolver

Seis meses después de la firma, ELA ha señalado que "la situación en Avanza Movilidad Gipuzkoa sigue sin resolverse". A través de un comunicado, ha informado de que "no puede hablarse de cierre del conflicto mientras no exista un convenio que recoja lo pactado".

El sindicato ha criticado que, en su momento, el acuerdo se presentó a la opinión pública como "el fin de las tensiones laborales". Incluso la diputada foral de Movilidad, Azahara Domínguez, aseguró que "la situación que había en Avanza ya no existe", una afirmación que, según ELA, "no se ajusta a la realidad actual".

Acusaciones de incumplimiento

El pasado 15 de abril, en una reunión con el Gobierno Vasco, el sindicato ha afirmado que "quedó de manifiesto que la empresa no tiene intención de ratificar el preacuerdo en los términos pactados". Según ELA, "Avanza pretende introducir modificaciones unilaterales sobre lo acordado en el proceso de mediación", en el que participó la Viceconsejería de Trabajo como garante.

Para la organización sindical, este hecho supone una "vulneración grave de los consensos alcanzados en negociación colectiva". Por ello, promoverá una huelga indefinida con el objetivo de "garantizar un convenio digno para toda la plantilla", basada en las reivindicaciones planteadas en julio de 2025.

La huelga afectaría a las líneas que conectan Bilbao, San Sebastián y Vitoria/Gasteiz, así como las rutas Loiu-Arrasate, Loiu-San Sebastián, Loiu-Vitoria/Gasteiz y todas las del valle de Deba.